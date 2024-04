Távozik a Premier League-et is megjárt játékos a Ferencvárostól

2014-ben Angliába távozott, de három évvel ezelőtt visszaérkezett az FTC-hez.

Hamarosan újabb távozót jelent be a Ferencváros, hiszen a csakfoci.hu információi szerint Henry Wingo után a 31 esztendős Muhamed Besic játékjogát sem szeretnék megtartani a következő szezonra. A 47-szeres bosnyák válogatott védekező középpályás két turnusban, összesen öt szezonon keresztül erősítette a Fradit.

Besic 2012 nyarán ingyen érkezett a német Hamburg csapatától a Ferencvároshoz, majd két szezon alatt ötszörösére emelkedett az ára az NB I-ben. A zöld-fehérek végül kiváló üzletet kötöttek, hiszen 4,8 millió euróért sikerült eladni a Premier League-ben szereplő Evertonnak. 2014 és 2018 között a liverpooli csapat keretének tagja volt, azonban a többé-kevésbé sikeres szezonok után többször is kölcsönbe adták. A védekező középpályásként és védőként is bevethető labdarúgó Middlesbrough-ban, majd a Sheffield Unitedben is, majd 2021. júliusában klub és szerződés nélkül maradt.

A korábbi ferencvárosi közönségkedvencre újra lecsapott a klub és három éves szerződést kötött vele. A Fradinál 109 mérkőzésen háromszor talált az ellenfelek kapujába, emellett pedig öt gólpassz is szerepel a neve mellett. Az FTC színeiben háromszor nyert bajnokságot, illetve egy-egy alkalommal hódította el a Ligakupát és a Magyar Kupát. Utóbbinak a számát növelheti is, hiszen a Ferencváros a Nyíregyháza Spartacus legyőzésével bejutott a kupadöntőbe. A Fradi – hasonlóan a két évvel ezelőtti mérkőzéshez – a Paks ellen lép pályára május 15-én a Puskás Arénában.