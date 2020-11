Távozhat a horvát kapitány

Felajánlotta távozását Zlatko Dalic, a világbajnoki ezüstérmes horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

„Nem félek semmitől, mert a legjobb munkát végzem, ami tőlem telik. Ha úgy gondolják, hogy nem vagyok elég jó, hagyom, hogy valaki más átvegye az irányítást” – mondta Dalic a horvátok hétfői sajtótájékoztatóján.

Az edző emlékeztetett, hogy a 2018-as oroszországi világbajnokságon ezüstérmesek lettek, a jövő nyárra halasztott Európa-bajnokságra pedig selejtezőcsoportjuk megnyerésével jutottak ki.

„Tudom, hogy jelenleg nem vagyunk elég jók, de ez a realitás. Csalódott vagyok és nyomás alatt állok, de ez a munkám része. Panaszkodás helyett megmutatom, továbbra is büszke vagyok rá, hogy a horvát csapatot vezethetem” – magyarázta. Dalic hangsúlyozta, a nehézségek ellenére magabiztos és motivált a folytatást illetően.

