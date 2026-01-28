Egy tranzakció, két lépésben

Az átigazolás háttere nem mindennapi: Abraham a Roma kölcsönjátékosaként szerepelt a Beşiktaşnál, ahol a török klub hétfőn aktiválta a 11 millió fontos vételi opcióját. Ezt követően szinte azonnal továbbadták a játékost a Villának 18,25 millió fontért (21 millió euróért). Az üzlet részeként a Villa fiatal középpályása, a jelenleg az Anderlechtben kölcsönben lévő Yasin Özcan csatlakozik Abraham helyére a Beşiktaşhoz.

"Vannak klubok, amelyek meghatározó részei az utadnak, és veled maradnak. Itt lőttem gólokat, itt néztem szembe a kihívásokkal, és itt nőttem fel férfiként. Készen állok, hogy mindent megadjak az Aston Villáért" – nyilatkozta Abraham a bemutatásán. Abraham nem csak szavakkal bizonyította hűségét: a csatár komoly anyagi áldozatot vállalt és lejjebb adta bérigényét, csak hogy újra a Villa Park gyepére léphessen és segítse korábbi sikerei helyszínét a bajnoki címért folytatott harcban. Miért pont most?

Unai Emery már régóta keresett egy minőségi alternatívát vagy társat Ollie Watkins mellé. Abraham nem ismeretlen a Villa Parkban: a 2018-19-es szezonban 26 góllal segítette feljutáshoz a csapatot a Championshipből.

Tammy Abraham statisztikái a visszatérés előtt:

Beşiktaş (2025/26): 24 meccs / 12 gól

AS Roma (összesen): 120 meccs / 39 gól

AC Milan (kölcsönben): 44 meccs / 10 gól

A cél: Világbajnokság és bajnoki trófea

Abraham visszatérése mögött komoly szakmai motivációk állnak. A csatár célja egyértelműen az, hogy beverekedje magát Gareth Southgate (vagy aktuális utódja) keretébe a 2026-os világbajnokságra. Mivel 2022 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban, a Premier League reflektorfénye és a Villa jelenlegi 3. helye a tabellán tökéletes ugródeszka lehet számára.

A hírek szerint a csatár fizetéscsökkentésbe is belegyezett, csak hogy visszatérhessen Angliába, ami jól mutatja elkötelezettségét Emery projektje iránt.

Mi várható még a Villa Parkban?

Nem Abraham az egyetlen "régi ismerős", aki visszatér. Kedden hivatalossá vált a Douglas Luizzal is kötött szerződés is, aki egy Juventusban, majd egy Notthingam Forestben töltött kitérő után tér haza a Villához.

Tammy Abraham várhatóan a hétvégi Brentford elleni bajnokin léphet pályára, a csütörtöki Európa-liga mérkőzésre még nem lehet regisztrálni az új szerzeményt.

Az Aston Villa jelenleg mindössze négy ponttal van lemaradva az éllovas Arsenal mögött, így Abraham érkezése döntő lehet a bajnoki hajrában.

Forrás: BBC