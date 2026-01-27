Orvoslat a sérüléshullámra: Korábbi játékosával erősít az Aston Villa

Douglas Luiz mindenben megállapodott az Aston Villával, így kölcsönben, a szezon végéig visszatérhet korábbi klubjához. A brazil középpályás ezzel idő előtt lezárja sikertelen időszakát a Nottingham Forestnél, miközben Unai Emery csapata a Chelsea-t megelőzve szerezte meg a Juventus játékosát.

Az Aston Villa határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy újra soraiban tudja korábbi középpályássát. A klub teljes szóbeli megállapodást kötött a Juventusszal Douglas Luiz kölcsönvételéről, amely vételi opciót is tartalmaz a következő nyárra. A hírt a The Telegraph és a The Athletic is megerősítette.

A megállapodás értelmében az angol klub kölcsöndíjat fizet a torinói együttesnek, a papírmunkát pedig gyorsított eljárásban intézik, ami egyben a játékos Nottingham Forestnél futó, idény végéig szóló kölcsönszerződésének megszűnését is jelenti.

A 27 éves brazil játékos már elfogadta a visszatérés feltételeit, mert szeretné maga mögött hagyni a pocsék nottinghami. Bár az Aston Villa az elmúlt napokban már fontolgatta Luiz visszahozatalát, a tárgyalások az elmúlt 24 órában gyorsultak fel igazán, amikor a csapat középpályásgondjai kritikussá váltak.

A klub döntését súlyos sérüléshullám indokolja, amely komolyan veszélyezteti a szezon hátralévő részét. Unai Emery együttesénél jelenleg komoly hiány mutatkozik a középpályán, több alapember is kidőlt.

A védekező középpályás Boubacar Kamara súlyos térdsérülést szenvedett, így számára véget ért az idény. Tovább rontja a helyzetet, hogy a csapatkapitány John McGinn várhatóan hat hétig nem állhat rendelkezésre.

A problémák vasárnap tovább súlyosbodtak, amikor a Newcastle United elleni 2–0-s győzelem során Youri Tielemans bokasérülést szenvedhetett. A sérültek hosszú listája miatt a klubvezetés – amely korábban Ruben Loftus-Cheek megszerzését is mérlegelte átmeneti megoldásként – végül egy jól ismert, Emery rendszerét kiválóan ismerő játékos mellett döntött.