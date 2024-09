Támadóbb felfogású magyar válogatottat vár a németek szövetségi kapitánya

Németország vs Magyarország

Nagelsmann: "A szurkolóinkat magunk mellé kell állítani!"

A nyári Európa-bajnokságon látottakhoz képest támadóbb felfogású ellenfélre számít Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány, akinek tanítványai szombat este Düsseldorfban látják vendégül a magyar válogatottat a labdarúgó Nemzetek Ligája első fordulójában.

Az összecsapásnak otthont adó Merkur Spiel Arénában megtartott pénteki sajtótájékoztatón a 37 éves szakember úgy fogalmazott, az Eb-n a németek által 2-0-ra megnyert mérkőzésen a magyarok nagyon mélyen védekeztek, de ő ezúttal nem erre számít.

"Ha az Európa-bajnoki mérkőzést összességében megnézzük, akkor szerintem megérdemelten győztünk, de sokat volt nálunk a labda, és ez valamivel egyszerűbbé tette a dolgunkat. Ugyanakkor a magyaroknak is voltak gólszerzési lehetőségeik, most pedig azt gondolom, hogy támadóbb felfogásban lépnek majd pályára" - idézi az MTI Nagelsmannt, aki beszélt arról is, hogy mindkét válogatott keretében vannak változások, ugyanakkor ő nem aggódik a Nationalelfből távozott Toni Kroos, Manuel Neuer és Ilkay Gündogan pótlását illetően, szerinte ugyanis jó játékosokat tudtak beválogatni a helyükre.

"Szeretném látni azt a fajta jó hozzáállást a játékosaimtól, ami jó eredményhez is vezet. A szurkolóinkat ugyancsak magunk mellé kell állítani, hiszen ez lesz az első mérkőzésünk az Európa-bajnokság óta. A mostani edzéseinken új dolgokat nem gyakoroltunk, viszont igyekeztünk tökéletesíteni az eddigieket, úgyhogy természetesen győzni akarunk szombat este" - jelentette ki a német kapitány.

Nagelsmann azt is elárulta, hogy Gündogan helyét Niclas Füllkrug veszi majd át, Kroos posztján pedig Pascal Gross, a Borussia Dortmund középpályása jut lehetőséghez. Utóbbiról beszélve elmondta, "meg van őrülve a labdarúgásért", és nagyon jól látja az egyes játékosok, illetve klubok körül kialakuló szituációkat."A pályán pedig mindig keresi és kéri a labdát, magabiztos, valamint jó szeme van a mélységhez és összességében a játékhoz" - dicsérte Grosst Nagelsmann.

A 33 éves futballista elmondta, intenzív edzéseken vannak túl, és mindenki maximálisan felkészült az előtte álló feladatra. Saját játékával kapcsolatban azt emelte ki, hogy mindig megpróbálja a társakat megfelelő kommunikációval segíteni.

"Tonit nagyon tisztelem, de én a saját játékommal fogom segíteni a válogatottat, ehhez pedig az kell, hogy ugyanúgy futballozzak, mint ahogyan mindig szoktam" - jelentette ki.

A Németország-Magyarország találkozó, melyet az M4 Sport élőben közvetít, szombaton 20.45-kor kezdődik a francia Clément Turpin sípjelére.