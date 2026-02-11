Tóth Alexnek mindegy, hogy melyik poszton kell szerepelnie

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Bournemouth Tóth Alexszel a kezdőcsapatban 2-1-re legyőzte az Evertont a Premier League 26. fordulójában. Először volt az első perctől fogva a pályán új klubjában a 20 éves magyar játékos, akit az 58. percben cserélt le Andoni Iraola vezetőedző.

A kezdőtizenegyben való szereplés alkalmából a Spíler TV kérdezte Tóthot arról, hogy milyen utasításokkal látta őt el a mérkőzés előtt a spanyol szakvezető.

"Örülök, hogy a végén meg tudtuk fordítani a meccset, és örülök a bizalomnak is az edző részéről, hogy a kezdőcsapatba nevezett - tényleg jó nap volt ez a csapatnak.

Nagyjából hasonló szerepkörben játszottam, mint eddig, csak akkor nyilván a meccs egy másik szakaszában álltam be, úgyhogy azért más volt a játékképe akkor, mint most. Most jóval nyitottabb volt az elején a játék. Az edző azt kérte, hogy játsszak bátran labdával, csináljam, amit tudok, hiszen azért vagyok itt. Labda nélkül pedig megvolt a taktikánk, amire készültünk: hogyan fogok letámadni, presszingelni, úgyhogy azokat próbáltam betartani.

Amikor idekerültem, azt beszéltük, hogy a középpálya bármelyik pontján bevethető vagyok - igazából nekem teljesen mindegy, hol játszok, csak a pályán legyek. Ahol éppen bízik bennem és betesz a mester, ott próbálom majd a 100%-ot nyújtani.

Hála Istennek nagyon jó a csapat összhangja, úgyhogy tényleg könnyű ezekkel a srácokkal játszani. A pályán kívül is könnyen beilleszkedtem szerintem, mert tényleg nagyon jó kis brigád ez."

Ezután azt is elárulta a Ferencváros egykori labdarúgója, hogy mi a beceneve az öltözőben, hiszen rajta kívül két másik játékosnak, Scottnak és Jiméneznek is Alex a keresztneve.

"Nálam a Tóth nevet próbálták megragadni, mivel itt van az Alex Scott, meg Jiménez is, úgyhogy végül a Totti becenevet kaptam"

- mesélte nevetve, hogy a legendás olasz támadó nevét kapta meg a Cseresznyéseknél.