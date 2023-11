Sztankovics a Kecskeméten látott körülményekről: "A jövőben a meccsek előtt valakinek ellenőrizni kell a pályát"

Nem erre a pályára való a rövid passzos játék - vélekedett a vezetőedző.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nem volt elragadtattva a kecskeméti Széktói Stadionban látott gyepszőnyegtől Dejan Sztankovics. A KTE ellen elszenvedett 2-1-es vereség után gratulált ellenfelüknek, de jó pár megjegyzést tett a mocsaras környezetről.

A cikk lejjebb folytatódik

"Az elmúlt hónapokban megismerhettek. Soha nem sírok, nem keresek kifogásokat" – kezdte Dejan Sztankovics. - "Akik követték a meccset, láthatták, hogy végig a kispadon ültem. Nem tudtam érdemben mit hozzátenni egy ilyen pályán. Örülök, hogy senkinek nem esett komolyabb baja. Sok célunk van ebben a szezonban, sok helyen kell bizonyítanunk. Lehet, hogy a jövőben a meccsek előtt valakinek ellenőrizni kell a pályát, hogy alkalmas-e a játékra. Gratulálok az ellenfélnek, maximálisan alkalmazkodtak. Fontos három pontot hagyunk itt, de már a Genk elleni meccsre kell koncentrálnunk."

A vezetőedző elárulta, hogy Dibusz Dénes és Botka Endre is készen áll majd a válogatottblei kötelezettségükre.

"Nincs sérülése. Örülök, hogy Dibusz mellett Botka is a magyar válogatott rendelkezésére áll. A mai meccset nem tudjuk elemezni, de mind Dibusz, mind pedig Botka rendben van. Mindketten fontos játékosai a válogatottnak."

Sztankovics már a félidőben próbált változtatni a cserékkel, de elárulta, hogy a rövid passzos játék nem feküdt ezen a pályán.

"A félidőben próbáltunk változtatni. Azt kértem a játékosaimtól, hogy próbálkozzanak, hiszen több labdát szerettünk volna a védelem mögé juttatni. A rövid passzos játék nem erre a pályára való. Azt is kértem, hogy a mai eredményt és meccset raktározzák el egy különleges helyre az emlékezetükben, hogy csapatként tudjunk fejlődni, hogy még jobbak legyünk. Ami a két gólt illeti, két ajándék gólt adtunk nekik. Az első gólt a mi szögletünk előzte meg, kétszer is megállíthattuk volna őket. A másodikat nem is kommentálnám. Ilyen körülmények között ilyen hibákat véteni nagyon megnehezíti az ember dolgát. Erőt kell meríteni ebből, hogy még jobbak tudjunk lenni!"

Forrás: fradi.hu