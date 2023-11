A Ferencváros a Kecskemétre felkészült, de a sárra nem: nyert a tavalyi ezüstérmes a bajnok ellen - VIDEÓK

Sztankovics elszendvedte első vereségét az FTC kispadján.

2-1-es Kecskeméti TE győzelemmel zárult a Ferencvárosi TC elleni bajnoki az OTP Bank Liga 12. fordulójában. Az esőzés miatt sáros, szinte mocsárra emlékeztető terepen kellett megvívni a csatát az előző szezon első két helyezettjének, mivel a KTE stadionjának felújítására egyelőre nem került sor több NB I-es és NB II-es csapattal ellentétben. A Ferencváros ezen a héten összesen 220 percet játszott, hiszen a Magyar Kupában a Puskás Akadémia ellen túlórázniuk kellett a zöld-fehéreknek, a vasárnapi bajnokin pedig a 100. percig tartott a találkozó.

Az utóbbi hét bajnoki meccséből mindössze a legutóbbit, a Zalaegerszeg ellenit (3–1) nyerte meg a Kecskemét, ezért extra motivációval léptek pályára a magyar bajnok ellen. A Ferencvárosnak azzal is számolni kellett, hogy csütörtökön már Európa Konferencia-liga mérkőzést játszik, ahol szintén nagy esélye nyílhat majd arra, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a legjobb 16-hoz.

A nagy esőzés miatt egészen kora délutánig kérdéses volt, hogy vajon pályára tudnak-e lépni az alakulatok, de mivel 13.00 után elállt az eső, így jött a megerősítés: lesz mérkőzés. Azonban a pálya alkalmassága még a bajnoki kezdetén is megkérdőjelezhető volt, hiszen egyes helyeken még állt a tócsa, több helyen pedig a sárban csúszkáltak a játékosok.

A hazaiak jobban tudtak alkalmazkodni a körülmények adta helyzethez, már a 18. percben megszerezték a vezetést. Egy kontra végén Szűcs jobbról középre passzolt Pálinkásnak, aki ahelyett, hogy kiadta volna a játékszert a bal oldalán szabadon felfutó társának 18 méterről lőtt. Bombája a kapu jobb oldalában landolt 1-0

Fél óra játék után a hazaiak újból a kapuba találtak. Ramírez teljesen lerántotta a tizenhatoson belül a kaputól elfelé tartó Szabót, majd a videóbírózás után a játékvezető büntetőt ítélt. A visszatérő Dibusz nem tudott mit tenni Horváth rúgásával, kétgólosra nőtt a KTE előnye. 2-0

A Ferencváros az egész első félidőben nem találta saját stílusát, hátrányban vonulhattak be az öltözőbe. A fordulás után két cserét is eszközült Sztankovics, Ramírez helyére Civics, Traoré pozíciójába Lisztes érkezett. A vendégek egy hosszabbításba torkolló Magyar Kupa-mérkőzés után érkezetek meg Kecskemétre, azonban itt is igen hosszúra nyújtották a találkozót a rengeteg VAR-ozás és a pályán lévő párharcok miatt.

A 65. percben Iyinbor alhason rúgta Owosut Sigér beadását követően, majd a videóbírást követően büntetőt ítéltek. Mmaee ment a labdáért, de végül Lisztes állt oda elvégezni. A fiatal labdarúgó magabiztosan értékesítette a pontrúgást. 2-1

Az utolsó fél órában két alkalommal is hosszasan nézték a visszajátszásokat a VAR-szobában: először Macreckist húzta Szalai vissza a hajánál fogva az 54. percben, majd a 85. percben Botka felugorva blokkolta a 16-oson belül Zeke ballábas beadását egyértelműen nyújtott kézzel. Előbbinél nem volt piros lap, utóbbinál nem ítéltek büntetőt.

A harmadik játékvezető tíz perces hosszabbítást jelzett, ami alatt a Ferencváros többször is beszorította a KTE-t a kapuja elé, de gólt már nem tudott szerezni. A végeredmény azt jelzi, hogy sorozatban harmadszor is legyőzte odahaza a Kecskemét a Fradit.