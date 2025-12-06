Szövetségi kapitánya üzent a Liverpool kiszemeltjének: Itt az ideje a váltásnak!

A ghánai szövetségi kapitány Liverpoolba vagy Citybe küldené Semenyót: „Itt az idő a következő lépésre!”



Otto Addo, Ghána szövetségi kapitánya arra biztatta Antoine Semenyót, hogy tegye meg a „következő lépést” a karrierjében, és hagyja el a Bournemouth csapatát – miután a szélsőt többek között a Liverpoollal és a Manchester Cityvel is szóba hozták. A 25 éves játékos szerződésében egy 65 millió fontos (87 millió dolláros) kivásárlási záradék szerepel, amely csak a januári átigazolási időszak egy meghatározott dátumáig érvényes.

A korábbi Bristol City-játékos nyáron még új, 2030-ig szóló hosszú távú szerződést írt alá, ami akkor úgy tűnt, hogy lezárja a távozásáról szóló találgatásokat – bár a Tottenham Hotspur érdeklődése is felmerült. A hosszabbításkor Semenyo úgy fogalmazott:

„Rengeteget fejlődtem a klubnál, a pályán és azon kívül is. Nagyon boldog vagyok, hogy aláírtam a szerződést a felkészülés előtt. A szurkolók, a stáb és a csapattársaim – mindenkit csak dicsérni tudok. Ez egy nagyszerű hely, alig várom, hogy visszatérjek Bournemouthba, és folytassam a kemény munkát az új szezonban.”

Azonban nemrég kiderült, hogy Semenyo szerződésében valóban szerepel egy 65 millió fontos januári kivásárlási záradék, amely jövő nyáron állítólag 50 millió fontra csökken. A szélső idén remek formában játszik – 13 Premier League-meccsen hat gólt és három gólpasszt jegyzett –, így egyre valószínűbbnek tűnik, hogy egy nagy klubhoz igazol. Addo szerint ez teljesen természetes lépés lenne.

A ghánai válogatott aktuális lett a vb-sorsolást követően az angol sajtó számára – a két csapat a 2026-os világbajnokság csoportkörében csap majd össze – Addo a The Athletic-nek beszélt játékosa jövőjéről:

„Nagyon jól teljesít Bournemouth-ban, de minden tisztelettel a klub iránt: teljesen természetes, hogy előbb-utóbb szintet lépjen. Hogy télen vagy nyáron, az más kérdés, de számunkra ez nem jelent különbséget. Várom, hogy még többet mutathasson meg a világnak abból, amire képes.”

Ghána és Anglia mellett Horvátország és Panama alkotja majd az L csoportot a 2026-os világbajnokságon.





