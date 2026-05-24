Szoboszlai nevetése kiverte a biztosítékot a Liverpoolban!

Önironikus vicc, ami rosszul sült el

A Spíler TV-nek adott exkluzív interjúban Szoboszlai Dominik rendkívül őszintén értékelte a szezont, kitért Mohamed Szalah távozására és saját teljesítményére is. A beszélgetés során szóba került az Aston Villa elleni bajnoki mérkőzés is, amelyen a magyar középpályás kritikus helyzetben csúszott el a pályán. A magyar középpályás nevetve jegyezte meg:

„Úgyis azt mondták, hogy hasonlítok Gerrard-ra, így ez legalább még inkább igaz.”

A vicc a klublegenda, Steven Gerrard elcsúszására utalt a Chelsea ellen, amely 2014-ben a bajnoki címébe került a Liverpoolnak. Bár a magyar válogatott csapatkapitánya egyértelműen csak humoros párhuzamnak szánta a hasonlatot, néhány szurkolónál kiverte a biztosítékot Szoboszlai poénja.

Dühös kommentek a közösségi médián

Sok Liverpool drukkernek nem tetszett a magyar középpályás vicce:

„A pontrúgásokon és a szögleteken kívül csinál egyáltalán valamit?”

„Mi olyan vicces ezen?”

„Küldjétek már el Madridba!” - írták az elégedetlen szurkolók. (Anfield Edition)

A feszültség valódi oka

A kommentek nagy valószínűséggel sokkal inkább szólnak a Liverpool gyenge szezonjának köszönhető általános frusztrációnak, mintsem magának a nyilatkozatnak. Szoboszlai Dominik az interjú későbbi részében elismerte, hogy valójában rendkívül nehezen lendült túl a hibáján, és hozzátette:

„Az összes egyéni elismerésemet elcseréltem volna egy csapattrófeára.”





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.