Ifeanyi Ndukwe
C. Kovács Attila

A Liverpool pánik igazolásra szánta el magát, hamarosan érkezik a felmentő sereg

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Liverpool megegyezett Ifeanyi Ndukwevel, a 17 éves osztrák védő nyártól a vörösöknél folytatja a pályafutását.

Az olasz átigazolási guru szerint a két klub is megegyezett egymással, Ndukwe a nyári szabadságát követően már a Liverpoolhoz csatlakozik majd.

Romano arról nem számolt be, hogy az osztrák középső védő mennyiért is vált csapatot. A mértékadó Transfermarkt Ndukwe piaci értékét egymillió euróra becsüli.

A Liverpool csak szenved, vérfrissítésre van szüksége

A Liverpool pocsék félszezonon van túl, a bajnoki címvédő csak szenved a bajnokságban, a Ligakupából kiesett, a Bajnokok Ligája főtábláján pedig a kilencedik helyen áll. A botladozás egyik oka, hogy Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté – a csapat két kezdő belsővédője – is kénytelen minden meccsen játszani, mivel nincs bevethető alternatíva a kispadon. A Liverpool a következő hetekben egyértelműen ennek a posztnak a megerősítését célozza meg. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, januárban igazi csiszolatlan gyémánttal erősíti meg keretét a Mersey-parti gárda.

Default
