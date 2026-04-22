A Liverpool drámai körülmények között húzta be a Mersey-parti derbit
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-1-re nyert Virgil van Dijk 101. percben szerzett góljával az Everton ellen a Premier League 33. fordulójában vasárnap délután.
A Liverpool győztes gólja után elszabadultak az indulatok
A holland játékos gólja után az Everton szurkolók előtt ünnepelt, ami nem nyerte el a hazai drukkerek tetszését, és megdobálták a Liverpool játékosait.
A Sportbible Instagram-oldalára felkerült videófelvételek tanulsága szerint az egyik legtöbb vizespalack Szoboszlai Dominikot találta el, Jeremie Frimpong vissza is akarta dobni a szurkolók közé a palackot, azonban a Liverpool jobbhátvédje végül az utolsó pillanatban meggondolta magát.
Szoboszlai Dominik békítő szerepben
A történtek pikantériája, hogy pont Szoboszlai Dominik volt az a liverpooli, aki a csapattársait próbálta arrébb tessékelni, hogy ne az Everton szurkolók előtt ünnepeljék a győztes góljukat, erre mégis pont a magyar középpályást dobálták meg a legjobban:
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
