A Liverpool drámai körülmények között húzta be a Mersey-parti derbit

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-1-re nyert Virgil van Dijk 101. percben szerzett góljával az Everton ellen a Premier League 33. fordulójában vasárnap délután.

A Liverpool győztes gólja után elszabadultak az indulatok

A holland játékos gólja után az Everton szurkolók előtt ünnepelt, ami nem nyerte el a hazai drukkerek tetszését, és megdobálták a Liverpool játékosait.

A Sportbible Instagram-oldalára felkerült videófelvételek tanulsága szerint az egyik legtöbb vizespalack Szoboszlai Dominikot találta el, Jeremie Frimpong vissza is akarta dobni a szurkolók közé a palackot, azonban a Liverpool jobbhátvédje végül az utolsó pillanatban meggondolta magát.

Szoboszlai Dominik békítő szerepben

A történtek pikantériája, hogy pont Szoboszlai Dominik volt az a liverpooli, aki a csapattársait próbálta arrébb tessékelni, hogy ne az Everton szurkolók előtt ünnepeljék a győztes góljukat, erre mégis pont a magyar középpályást dobálták meg a legjobban:

