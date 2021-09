Szoboszlai gólpasszával egyenlített a Leipzig Kölnben

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Végletekig kiélezett mérkőzést hozott az RB Leipzig kölni vendégjátéka. Mindkét csapat helyzetek sorát dolgozta ki, a csapatoknak mégis meg kellett elégedniük 1-1 ponttal a mérkőzés végén.

A mindhárom magyar játékosát a kezdőcsapatba nevező Lipcse már a meccs elején megszerezhette volna a vezetést, Nkunku előbb a kapufát találta telibe, Szoboszlai gólját pedig les miatt nem adták meg. Ezután viszont a Köln érkezett meg a meccsbe egy kapufával, és ekkor még csak a 11. percben jártunk…

Nem sokkal az első negyedóra végén egy jó helyről járó szabadrúgást Szoboszlai tekert kapuba, a hazaiak kapusa, Horn azonban nagyszerű mozdulattal védeni tudott, ezt követően egy kicsit túlzottan is lenyugodtak a csapatok, az első félidőben komolyabb helyzetet már nem dolgozott ki egyik fél sem.

Nem úgy a második játékrészben! A hazaiak csatára, Modeste előbb csak centikkel tévesztette el Gulácsi kapuját, majd egy lesgóllal is jelezte, hogy itt bizony nem a 0-0-ra játszanak a kölniek sem. Ami nem jött össze ennél a helyzetnél, az fordított előjellel megismétlődött pár perccel később: Modeste védhetetlenül lőtte ki a hosszú felsőt, de előtte csapattársa jól láthatóan megrúgta a lipcsei védőt, Simakant, így kerülhetett a francia csatár elé a labda. A játékvezető nem adta meg a gólt, majd rövid videózást követően mégis a sípjába fújt, és érvényesnek ítélte a találatot (1-0)!

Rohamozni kezdett a Leipzig, a csereként érkező Poulsen és Forsberg majdnem egyből ki is egyenlített, sőt utóbbi egy perccel később lesgólt is szerzett, de az egyenlítésre egészen a 70. percig kellett várni. Ekkor Szoboszlai Dominik végezhetett el egy szögletet, a rövid sarokra tartó labdát Haidara pedig pár méterről védhetetlenül fejelte a kapuba (1-1). Rohamozott, próbálkozott a Lipcse, Horn kétszer is nagy bravúrral tartotta meccsben a Kölnt, sőt a hosszabbítás első percében Szoboszlai eldönthette volna az összecsapást, ziccerből azonban nem sikerült átemelnie a remek napot kifogó hazai kapust.

Apropó kapusteljesítmény! A találkozó utolsó percében Gulácsi fogta meg Andersson ziccerét, sőt a kipattanó után ismétlő Duda kísérletét is hárította. Így összességében megérdemelt döntetlen született egy nagyon jó iramú, élvezetes meccsen!

1. FC Köln – RB Leipzig 1-1 (0-0)

gólszerző: Modeste (53.), illetve Haidara (71.)

