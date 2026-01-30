Goal.com
Live
Szoboszlai DominikGlyn KIRK / AFP
C. Kovács Attila

Meglepő titkot osztott meg Szoboszlai Dominik – egy videó, ami mindent elárul

Szoboszlai Dominik számára nem kényes téma a divat, sőt kifejezetten nyitott rá. A Liverpool hivatalos Instagram-oldalán megjelent videóban a klub játékosainak arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy ki volt a legnagyobb hatással az öltözködési stílusukra.

Szoboszlai Dominik is feltűnik a Liverpool legújabb videójában

A magyar válogatott csapatkapitánya nem sokat gondolkodott a kérdésen: elárulta, hogy a The Time magazin mellett a felesége, Buzsik Borka is komoly szerepet játszik abban, hogyan alakul az ízlése.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Liverpool szerdán 6-0-s győzelmet aratott a Qarabag ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának nyolcadik, utolsó fordulójában. Szoboszlai gólpasszal vette ki a részét a vörösök gólzáporos győzelméből.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0