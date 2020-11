„Szoboszlai egy nagy klub meghatározó játékosa lehet”

Hosszú cikket közölt Szoboszlai Dominikról a Goal.com német kiadása.

A német lap emlékeztet arra, hogy először 16 évesen vették észre a magyar tehetséget egy német–magyar U21-es mérkőzésen, amikor Szoboszlai a nála négy-öt évvel idősebb játékosok között szerepelt.

„Soha nem vettük észre, hogy lényegesen fiatalabb, mint a többiek. Egy olyan játékosról beszélünk, mint a német oldalon Thilo Kehrer, Jonathan Tah, vagy éppen Nadiem Amiri” – emlézett vissza a találkozóra Michael Boris, a korosztályos válogatott akkori edzője, az jelenlegi vezetőedzője.

„Már akkor is láttuk, hogy ő más, mint a többiek. Technikailag, sebességben és cselezésben is a többiek előtt járt” – mondta a szakember.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world