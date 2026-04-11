Elképesztően nagy hazugság terjed az interneten Szoboszlai Dominikról

Amint arról, a GOAL is beszámolt, az említett kiíráson Szoboszlai képe mellett olyan feliratok szerepeltek, amelyek hiányolták a játékosból a „harci szellemet”, az „erőfeszítést” és a „szenvedélyt”.

Bár a magyar válogatott csapatkapitánya valóban összetűzésbe keveredett a Vörösök drukkereivel a Manchester City ellen elvesztett FA-kupa-negyeddöntő lefújása után, és mutogatott a vendégszektorban lévőknek, a fent említett molinó nem valódi.

Már a Liverpool címere is meglehetősen furcsán látszódik a képen, de az igazán árulkodó jel az a dressz szélén szereplő FA-kupa-logó, amelyen teljesen kivehetetlen az "Emirates FA CUP"-felirat. Ezek a hibák mind arra utalnak, hogy egy MI-generált fotóról van szó.

