Goal.com
Live
Szoboszlai DominikGetty Images
Bózsik Tamás

Elképesztően nagy hazugság terjed az interneten Szoboszlai Dominikról

Elsőre azt hihette a futballvilág, hogy elmérgesedett a viszony Szoboszlai Dominik és egyes Liverpool-szurkolók között, mivel utóbbiak egy molinón kritizálták a magyar középpályás hozzáállását. Igaz, azóta kiderült, hogy a képet mesterséges intelligenciával hozták létre.

Amint arról, a GOAL is beszámolt, az említett kiíráson Szoboszlai képe mellett olyan feliratok szerepeltek, amelyek hiányolták a játékosból a „harci szellemet”, az „erőfeszítést” és a „szenvedélyt”. 

Bár a magyar válogatott csapatkapitánya valóban összetűzésbe keveredett a Vörösök drukkereivel a Manchester City ellen elvesztett FA-kupa-negyeddöntő lefújása után, és mutogatott a vendégszektorban lévőknek, a fent említett molinó nem valódi. 

Már a Liverpool címere is meglehetősen furcsán látszódik a képen, de az igazán árulkodó jel az a dressz szélén szereplő FA-kupa-logó, amelyen teljesen kivehetetlen az "Emirates FA CUP"-felirat. Ezek a hibák mind arra utalnak, hogy egy MI-generált fotóról van szó.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés