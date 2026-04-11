A molinón szereplő üzenet szerint a középpályásból hiányzik a „harci szellem”, az „erőfeszítés” és a „szenvedély”, miközben a szurkolók a szemére vetik, hogy egy hét alatt többet keres, mint közülük sokan évek alatt. A kifogások személyes hangvétele jól mutatja, mennyire elmérgesedett a viszony egyes drukkerek és a játékos között.

Egy konfliktus utóélete

A történet hátterében a múlt heti, Manchester City elleni súlyos vereség áll, amely után Szoboszlai a lelátó felé gesztikulált, nagyobb szenvedélyt és támogatást kérve a szurkolóktól. Ez a reakció azonban visszafelé sült el: sok drukker úgy érezte, hogy a játékos rosszkor és rossz hangnemben kérte számon őket.

Az eset óta a feszültség nem csillapodott. Erre bizonyíték a most felbukkant molinó, ami ennek az elégedetlenségnek látványos és megosztó megnyilvánulása lett. Egyes vélemények szerint Szoboszlai – annak ellenére, hogy a szezon egyik legjobb liverpooli teljesítményét nyújtja – bűnbakká vált a csapat gyengébb eredményei miatt.

Megosztott szurkolótábor

A történtek nemcsak a játékos és néhány szurkoló közti konfliktusról szólnak, hanem a klub körüli általános elégedetlenségről is. A jegyáremelések, a gyengébb eredmények és a vezetőséggel szembeni kritikák egyaránt hozzájárulnak a feszült hangulathoz Liverpoolban.

Fontos azonban, hogy nem minden drukker ért egyet az ilyen jellegű támadásokkal. Több szurkolói közösség is elhatárolódott a molinótól, hangsúlyozva: a játékosok nyilvános támadása ellentétes a klub hagyományaival és szellemiségével.

Kérdéses: megjelenik-e a lelátón?

A legnagyobb kérdés az, hogy a molinó valóban feltűnik-e az Anfield lelátóján a Fulham elleni mérkőzésen. Bár egyelőre csak képeken terjed, a jelenség már önmagában is jól mutatja, milyen törékennyé válhat a kapcsolat játékos és szurkoló között.

Frissítés!

Kiderült, hogy ez a molinó AI-generált fotó, nem valódi.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.