A Liverpool csak Florian Wirtz késői góljával tudott pontot menteni a Sunderland elleni hazai bajnokin, ami újabb komoly fejtörést okoz a csapatnak a sűrű decemberi menetrend közepén. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominik állt a kamerák elé, és higgadt, de kritikus hangon értékelte a látottakat.

„Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon azért sokkal jobban kellene játszanunk, és ennél tudunk is sokkal jobban. Megvannak a játékosaink hozzá, megvan a minőségünk hozzá, megvannak a szurkolóink hozzá, minden megvan ahhoz, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk” – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai hozzátette, a bajnoki címért folyó harcban minden egyes pont sokat ér, ezért különösen bosszantó az, hogy nem sikerült otthon tartani a győzelmet. Elmondása szerint a kritika jogos, hiszen egy ilyen szintű csapatnak le kell hoznia azokat a meccseket is, ahol nem forog minden tökéletesen.

„Valamiért ez nem ment most sem. Szombaton van egy új lehetőség, élni kell vele” – folytatta gondolatait a középpályás, jelezve a csapat eltökéltségét.

Pozitívumként azt is megjegyezte a Sunderland elleni meccs kapcsán, hogy a csapat nem esett össze, tudott a bekapott gólra válaszolni, és ezt mindenképp magukkal tudják vinni a következő mérkőzésre.

A Liverpool számára már szombaton, december 6-án adódik alkalom a javításra, amikor idegenben a Leeds United otthonába látogatnak. Bár a Leeds a 17. helyen tanyázik, a hétközi fordulóban 3–1-gyel mosta le az amúgy jó formában játszó Chelsea-t, így nem lesz könnyű dolga a tavalyi bajnoknak.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.