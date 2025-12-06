Szoboszlai Dominik kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott a Liverpool újabb csalódást keltő eredménye után, a csapat ugyanis 1–1-es döntetlent játszott otthon a Sunderlanddel szerda este. A magyar válogatott csapatkapitánya nem rejtette véka alá frusztrációját, és elismerte: a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan a klub számára.

A szezon egyik legstabilabb teljesítményét nyújtó Szoboszlai hosszú hallgatás után csak ennyit mondott annak az újságíróknak, aki megkérdezte, hogy viseli a jelenlegi helyzetet: „Nem jól.” A csend, amely a válaszát követte, mindent elárult a játékos csalódottságáról és a csapatnál uralkodó hangulatról.

„Liverpool-játékosként nem fogadhatjuk el, hogy itt tartunk”

Szoboszlai szerint a Sunderland elleni hazai pontvesztés jól mutatja, mennyire elvesztette önbizalmát a csapat, amely az elmúlt 14 mérkőzésből tízszer is hátrányba került:

„Ha tavaly lettünk volna ilyen helyzetben, biztosan nem veszítünk pontot az Anfielden. Ezt a mentalitást veszítettük el valamiért. Rengeteget kell dolgoznunk, hogy visszatérjünk a győztes útra.”

A középpályás hozzátette: bár a csapat folyamatosan keresi az önbizalmát, a játékosoknak felelősséget kell vállalniuk. Arne Slot vezetőedző struktúrája és elképzelései mit sem érnek, ha a pályán lévők nem tudják megvalósítani őket.

Ekitiké kapott egy keményebb leckét

Szoboszlai a lefújás után hevesen kérte számon Hugo Ekitikét egy elszalasztott lehetőség miatt. Elmondása szerint a helyzetet két nappal korábban gyakorolták, máshogy kellett volna megoldani:

– Mindannyian belsővel lőttünk. Most meg teljes erőből próbálta befejezni az akciót. A következőt majd berúgja, az pozitívum hogy helyzetbe került, de át kellett beszélnünk a hibát – húzta alá a 25 éves középpályás.

Nehéz folytatás: Leeds idegenben

Szoboszlai szerint létfontosságú lenne újra nyerni, de kiemelte: a következő ellenfél, a Leeds, sokkal jobb formában van annál, mint amit a tabella mutat. A magyar játékos azt is elárulta, hogy nem alszik jól mostanában.

– Nem nézem vissza a meccset. Nem tudok aludni, de ez nem az eredmény miatt van, hanem maga a meccs miatt. Ébren vagyok, és gondolkodom rajta, mit tehettünk volna másképp. Természetesen mindenkinek vannak ötletei arról, hogyan lehetne ez jobb... Aztán meglátjuk. Ezért szeretjük a futballt. Néha nagyon nehéz, de a nehéz idők tesznek erősebbé – zárta gondolatait a Liverpool nyolcasa.

Forrás: Daily Mirror