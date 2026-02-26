A Liverpool FC legutóbbi, Nottingham Forest elleni bajnokija felemás érzéseket hagyott a szurkolókban és a szakértőkben egyaránt. Bár a győzelmet sikerült kiharcolni, a mutatott játék, különösen az első félidőben, sok kritika tárgyát képezte. A Spíler TV Made in England című műsorában Sallói István fejtette ki véleményét a látottakról, kiemelve a csapat enerváltságát és a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak a szerepkörét.

Csapatszintű fáradtság vagy taktikai dilemma?

Sallói szerint a Forest elleni tompaság nem egyéni betliknek, hanem egy sokkal mélyebb, fizikai problémának volt köszönhető.

„Amikor az egész csapat ennyire tompának tűnik, ott azonnal felmerül a regeneráció és a frissítés kérdése” – mutatott rá a szakember a sűrű menetrend okozta nehézségekre.

Ez a fáradtság még Szoboszlai Dominik játékára is rányomta a bélyegét. A magyar középpályás, aki híres elképesztő munkabírásáról és intenzitásáról, ezúttal visszafogottabbnak tűnt: elmaradtak azok a védjegyévé vált mély futások és nagy intenzitású sprintek – Sallói szerint –, amelyekkel általában megbontja az ellenfél védekezését.

A kérdőjel: Hol van Szoboszlai igazi helye?

Annak ellenére, hogy a fizikai fáradtság látható volt, Szoboszlai ismét bebizonyította, miért pótolhatatlan tagja a „Vörösöknek”. A gólnál bemutatott mozdulata és a kulcspillanatokban hozott döntései a klasszisát dicsérik. Azonban Sallói István szerint továbbra is van egy égető kérdés a Liverpool taktikai felállásával kapcsolatban:

„Miért nem a középpályán játszik Domi?”



