Goal.com
Live
Szoboszlai SzalahPaul ELLIS / AFP
Horváth Róbert Gábor

„Szoboszlai? Az idény legjobbja!” - elismerő vélemény nem várt helyről

Szoboszlai Dominik
J. Carragher
Liverpool

Komoly kihívások előtt áll a Szoboszlai Dominik vezette Liverpool: az FA-kupa-negyeddöntőben a Manchester City, majd a Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain vár a vörösökre, miközben a bajnokságban is éles a versenyfutás a pontokért. Egy jótékonysági eseményen most nem várt dicséretet kapott.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Football for Change jótékonysági eseményen adott interjút, ahol egyértelművé tette: a következő időszak akár az egész szezon sorsát meghatározhatja.

„Az egész idényünk szempontjából ez lehet a legjobb vagy a legrosszabb hét” – fogalmazott Szoboszlai, utalva arra, hogy a City elleni FA-kupa-meccs, a PSG elleni BL-negyeddöntő és a Fulham elleni bajnoki együtt rendkívüli terhelést jelent. A középpályás hangsúlyozta: nemcsak egy mérkőzésről van szó, hanem egy olyan sorozatról, amely alapjaiban befolyásolhatja a Liverpool trófeaesélyeit.

Visszatérők és hiányzók árnyékában

A Liverpool számára pozitív hír, hogy sérülés után visszatérhet egy kulcsjátékos, ami Szoboszlai szerint is fontos lökést adhat a csapatnak, még ha azonnali bevetése kérdéses is. Ugyanakkor a szezon végéhez közeledve a keret jövője is napirendre került: a magyar játékos külön kitért Mohamed Szalah szerepére.

Szoboszlai nem titkolta, mennyire fontos számára az egyiptomi támadó, és azt is elárulta, szívesen búcsúzna vele egy újabb trófeával – különösen a Bajnokok Ligájában.

Carragher: már most eldőlt?

Az eseményen megszólalt a Liverpool legendája, Jamie Carragher is, aki rendkívül elismerően beszélt a magyar középpályás teljesítményéről.

Bajnokok Ligája
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV

„Olyan jól játszott, hogy szerintem már oda is lehet ítélni neki a Liverpool idény legjobbja címet” – fogalmazott Carragher, aki korábban még kritikusabb hangot ütött meg Szoboszlaival kapcsolatban.

A szakértő ugyanakkor kiemelte: a szezon még messze nem ért véget, és a Liverpool előtt álló sorozat – FA-kupa és Bajnokok Ligája – még igazán emlékezetessé teheti az idényt.

Sorsdöntő időszak következik

A Liverpool számára tehát kulcsfontosságú hetek következnek: idegenbeli rangadó a Manchester City ellen, majd párizsi BL-csata a címvédő PSG-vel. A kérdés nemcsak az, hogy a csapat képes lesz-e trófeákért harcolni, hanem az is, hogy Szoboszlai Dominik vezetésével új szintre emelkedik-e a szezon hajrájában.

Az már most látszik: a magyar középpályás nemcsak kulcsember, hanem – Carragher szavai alapján – akár az idény arca is lehet Liverpoolban.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Hirdetés