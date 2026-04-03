A magyar válogatott csapatkapitánya a Football for Change jótékonysági eseményen adott interjút, ahol egyértelművé tette: a következő időszak akár az egész szezon sorsát meghatározhatja.
„Az egész idényünk szempontjából ez lehet a legjobb vagy a legrosszabb hét” – fogalmazott Szoboszlai, utalva arra, hogy a City elleni FA-kupa-meccs, a PSG elleni BL-negyeddöntő és a Fulham elleni bajnoki együtt rendkívüli terhelést jelent. A középpályás hangsúlyozta: nemcsak egy mérkőzésről van szó, hanem egy olyan sorozatról, amely alapjaiban befolyásolhatja a Liverpool trófeaesélyeit.
Visszatérők és hiányzók árnyékában
A Liverpool számára pozitív hír, hogy sérülés után visszatérhet egy kulcsjátékos, ami Szoboszlai szerint is fontos lökést adhat a csapatnak, még ha azonnali bevetése kérdéses is. Ugyanakkor a szezon végéhez közeledve a keret jövője is napirendre került: a magyar játékos külön kitért Mohamed Szalah szerepére.
Szoboszlai nem titkolta, mennyire fontos számára az egyiptomi támadó, és azt is elárulta, szívesen búcsúzna vele egy újabb trófeával – különösen a Bajnokok Ligájában.
Carragher: már most eldőlt?
Az eseményen megszólalt a Liverpool legendája, Jamie Carragher is, aki rendkívül elismerően beszélt a magyar középpályás teljesítményéről.
„Olyan jól játszott, hogy szerintem már oda is lehet ítélni neki a Liverpool idény legjobbja címet” – fogalmazott Carragher, aki korábban még kritikusabb hangot ütött meg Szoboszlaival kapcsolatban.
A szakértő ugyanakkor kiemelte: a szezon még messze nem ért véget, és a Liverpool előtt álló sorozat – FA-kupa és Bajnokok Ligája – még igazán emlékezetessé teheti az idényt.
Sorsdöntő időszak következik
A Liverpool számára tehát kulcsfontosságú hetek következnek: idegenbeli rangadó a Manchester City ellen, majd párizsi BL-csata a címvédő PSG-vel. A kérdés nemcsak az, hogy a csapat képes lesz-e trófeákért harcolni, hanem az is, hogy Szoboszlai Dominik vezetésével új szintre emelkedik-e a szezon hajrájában.
Az már most látszik: a magyar középpályás nemcsak kulcsember, hanem – Carragher szavai alapján – akár az idény arca is lehet Liverpoolban.
