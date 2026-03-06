Szoboszlai Dominik bajba kerülhet a vereség utáni posztja miatt

Amint arról a GOAL is beszámolt, Szoboszlai Dominik egy képet közölt Vinícius Junior és a Nike közös fejlesztésű cipőjéről, amelyen meg is jelölte a brazil barátját.

Csakhogy az angol és a spanyol sajtó jelentősen felkapta az egyszerű gesztusnak szánt fotót.

Ezzel együtt pedig megjelentek azok a szurkolói hangok is, amelyek szerint a magyar középpályás rosszul időzítette a bejegyzést - szúrta ki a SzoboEra Fanpage. Tudni kell, hogy a Wolves nem sokkal azelőtt, március harmadikán 2-1-re meglepetésre legyőzte a Vörösöket.

Volt, aki azt írta, „nem a legjobb üzenet egy ilyen vereség után…”, míg egy másik drukker kissé ferdítve fogalmazott: „előbb a pályán kellene bizonyítani, nem a Real-játékosokkal pózolni”.

Sőt, akadt olyan is, aki Vinícius nyilatkozatára utalt, miszerint több jelenlegi Real-futballistát a brazil támadó csábított Madridba. „Remélem, nem a madridi kapcsolatot építi már…”.

