Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a legdrágább játékos, aki lemarad a vb-ről

Több meghatározó játékos biztosan nem lép pályára a 2026‑os labdarúgó világbajnokságon, miután válogatottja nem jutott ki a tornára. Az eddigi listán Szoboszlai mögött Kerkez is az élmezőny tagja.

A Transfermarkt közösségi oldalán megjelent bejegyzés alapján a magyar válogatott csapatkapitánya áll annak a listának az élén, amely a világbajnokságról lemaradó játékosokat piaci értékük szerint rangsorolja.

A lista második helyén a Paris Saint-Germain játékosa, Khvicha Kvaratskhelia áll. A grúz labdarúgó-válogatott az európai selejtezők E-csoportjában az ötödik helyen végzett, így nem jutott ki közvetlenül a tornára, és a pótselejtezőre sem szerzett jogosultságot. A PSG sztárja ezzel második alkalommal marad le a világbajnokságról.

A dobogó harmadik fokán Bryan Mbeumo, a Manchester United támadója található. Ő a kameruni válogatottal marad le a tornáról. Bár Mbeumo csapata a pótselejtezőig eljutott, a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen nem tudtak továbbjutni.

A listát tovább böngészve feltűnik Kerkez Milos neve is, aki többedmagával a hatodik helyen szerepel.

A lista egyelőre nem végleges, mivel a 48 csapatos világbajnokságra még vannak kiadó helyek. Az európai és interkontinentális pótselejtezők során, március végén derül ki a teljes mezőny. 

