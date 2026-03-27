A Transfermarkt közösségi oldalán megjelent bejegyzés alapján a magyar válogatott csapatkapitánya áll annak a listának az élén, amely a világbajnokságról lemaradó játékosokat piaci értékük szerint rangsorolja.

A lista második helyén a Paris Saint-Germain játékosa, Khvicha Kvaratskhelia áll. A grúz labdarúgó-válogatott az európai selejtezők E-csoportjában az ötödik helyen végzett, így nem jutott ki közvetlenül a tornára, és a pótselejtezőre sem szerzett jogosultságot. A PSG sztárja ezzel második alkalommal marad le a világbajnokságról.

A dobogó harmadik fokán Bryan Mbeumo, a Manchester United támadója található. Ő a kameruni válogatottal marad le a tornáról. Bár Mbeumo csapata a pótselejtezőig eljutott, a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen nem tudtak továbbjutni.

A listát tovább böngészve feltűnik Kerkez Milos neve is, aki többedmagával a hatodik helyen szerepel.

A lista egyelőre nem végleges, mivel a 48 csapatos világbajnokságra még vannak kiadó helyek. Az európai és interkontinentális pótselejtezők során, március végén derül ki a teljes mezőny.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.