Szoboszlai Dominik: A Lipcse tett azzá a játékossá, aki ma vagyok

RB Leipzig vs Liverpool

Az RB Leipzig és a Liverpool szerdán találkozik a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik meccsnapján.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A Bajnokok Ligája szerdai meccsnapja igen különleges lesz Szoboszlai Dominik számára: a magyar válogatott csapatkapitánya visszatér egykori sikerei helyszínére, az RB Leipzig otthonába. A 24 éves játékos 2023 nyarán hagyta el a Bundesligát a Liverpool kedvéért, amely 70 millió eurót sem sajnált kiadni érte. Lipcsében még mindig hálásak Szoboszlai egykori szolgálataiért - akivel egymás után kétszer is megnyerték a Német Kupát - így a nagy találkozás előtt a klubhonlap szólaltatta meg a középpályást.

A cikk lejjebb folytatódik

Hello Dominik, hogy vagy? Hogy telik érzed magad a Liverpool FC-nél, és milyen tapasztalatokat szereztél a Premier League-ben?

„Nagyon jól vagyok, köszönöm. A Liverpool egy nagyszerű klub, fantasztikus szurkolókkal, remek stadionnal és egy top csapattal a Premier League-ben. A liga rendkívül megterhelő, minden mérkőzés nagyon intenzív, és a játék színvonala nagyon magas. Minden hibát azonnal megbüntetnek általában. Nagyon élvezetes itt játszani.”

Szerdán egykori klubod ellen lépsz pályára, mennyire lesz különleges számodra ez a mérkőzés?

„Ez a mérkőzés természetesen különleges lesz számomra, hiszen két és fél fantasztikus évet töltöttem Lipcsében. Sok embert ismerek még mindig, és nagyon hálás vagyok az ott töltött időért, két kupagyőzelemmel és rengeteg emlékkel. Végső soron az RB tett azzá a játékossá, aki ma vagyok. A Lipcsében eltöltött időszakom nélkül valószínűleg nem sikerült volna a világ legjobb ligájába igazolnom."

Azt mondod, hogy még mindig sok embert ismersz. A csapatból kivel szoros a kapcsolatod?

„Benny Henrichsszel még mindig sokat tartom a kapcsolatot. Szép időszakot töltöttünk együtt Lipcsében, és barátokká váltunk. Természetesen Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel is kapcsolatban vagyok, főleg a válogatott révén. Nagyon várom, hogy szerdán sokakat újra lássak, még ha most ellenfelek is leszünk."

Követted az RB Leipzig fejlődését az elmúlt években?

„Igen, mindenképpen. A csapat megalapozta helyét a Bundesliga élvonalában, és véleményem szerint minden évben az egyik bajnokesélyes. Mindig lenyűgöző, mennyi nagyszerű játékost nevelnek ki, ez valóban a klub minőségének védjegye."

Jürgen Klopp, egykori edződ, januártól új szerepet tölt be a Red Bull Soccer-nél. Hogyan látod ezt a lépést, és mit vársz tőle?

„A Red Bull szerencsésnek mondhatja magát, hogy megszerezte Jürgent, ez valóban nagy fogás. Ő egy nagyszerű ember, abszolút futballszakértő, és bárhol is volt, sikeres volt. Minden jót kívánok neki, mert nagyon hálás vagyok neki azért, hogy Liverpoolba hozott és megadta nekem a lehetőséget, hogy a legmagasabb szinten játszhassak.”

Mit vársz a szerdai mérkőzéstől? És mit gondolsz, mindkét csapat mire lehet képes ebben a Bajnokok Ligája szezonban?

„Mindkét csapatnak megvan az esélye, hogy sikeres Bajnokok Ligája szezont fusson, függetlenül a szerdai mérkőzés eredményétől. Mindkét keret hatalmas minőséget képvisel.

A mérkőzés hatalmas kihívás lesz számunkra. Lipcsében játszani hihetetlenül nehéz. Annak ellenére, hogy az első két meccsüket elvesztették, az egyik legkeményebb feladat számunkra. Az RB egyértelműen többet tett mindkét mérkőzésen eddig, és az eredmények nem tükrözik teljesen a teljesítményüket. Természetesen remélem, hogy végül elhozhatjuk a győzelmet Liverpoolba."