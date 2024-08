A Manshester United spanyol kapusa Olaszország felé veszi az irányt.

Fabrizio Romano, olasz transzferguru tájékoztatta arról a nagyérdeműt, hogy David de Gea-t vajmi kevés választja el attól, hogy a Fiorentina kapusa legyen.

Megszületett a szóbeli megállapodás, miszerint a Manchester United spanyol kapusa, David de Gea 2025 júniusáig aláír az olasz Fiorentinához. A hírek szerint a cerberus készen is áll erre a kontraktusra. Szóval napokon belül megszülethet a hivatalos megállapodás is, sőt ma már oda is repül a spanyol hálóőr orvosi vizsgálatra.