Szinte a teljes Chelsea védelemnek lejár a szerződése nyáron

Bár elég kicsi a valószínűség rá, de az is előfordulhat, hogy majdnem a komplett Chelsea védelem kicserélődik majd a nyári átigazolási szezonban.

Nem sikerült még meghosszabbítani a szerződését Andreas Christensennek, aki bár maradna a londoniak játékosa, korántsem elégedett a klub újításra vonatkozó ajánlatával. A hírek szerint nyár óta nem ültek asztalhoz a felek, mert Christensennek nem tetszett, hogy továbbra is a keret egyik legrosszabbul kereső játékosa lenne az új szerződésével.

„Christensen egy top védővé válhat a következő években, és remélem is, hogy így lesz. Az akadémiáról jött, tudja, mi a dolga, és rengeteget fejlődött, de még többre képes” – értékelte a 25 éves dán védő teljesítményét Thomas Tuchel, a Chelsea menedzsere.

Nem csupán Christiensen válhat szabadon igazolhatóvá a jövő nyáron: Rüdiger megállapodása is lejár a Chelsea-nél, a Real Madriddal és a Manchester Cityel is összeboronált bekk nem szeretne hosszabbítani. Mindazonáltal Thiago Silva és Cesar Azpilicueta kontraktusából is már csak 8 hónap van hátra, így velük sem árt tárgyalóasztalhoz ülni a közeljövőben, ha a londoniak nem kívánják elveszíteni rutinos játékosaikat.

