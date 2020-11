Szidta az örményeket, örökre eltiltották

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) örökre eltiltotta az azeri Qarabag sajtófőnökét, aki Örményországot szidalmazó bejegyzést tett közzé a közösségi médiában.

Az UEFA 100 ezer eurós (36,12 millió forintos) pénzbírsággal sújtotta az Európa-ligában szereplő Qarabagot, illetve azzal a kéréssel fordult a sportág nemzetközi szövetségéhez (FIFA), hogy az ő döntésükhöz hasonlóan örökre tiltsa el Nurlan Ibrahimovot.

A Qarabag sajtófőnöke a közösségi médiában Örményországot szidalmazó bejegyzést tett közzé, amelyet aztán eltávolítottak. Az azeri klub azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy ők a sajtós kolléga véleményét nem támogatták, illetve belső fegyelmi eljárást kezdeményeztek vele szemben. Annyit azonban még hozzátettek, hogy Ibrahimovot sokkolták az azeri-örmény konfliktusról a tévében látott háborús felvételek. A két ország között a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban és környékén zajló összecsapások miatt feszült a helyzet.

Az UEFA korábban már megrovásban részesítette az azeri klubot és játékosait, mert a második számú európai kupasorozat egyik mérkőzésén katonai tisztelgést mutattak be.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world