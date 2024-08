Szenzáció! A nemzetközi klubfutball egyik legsikeresebb csapata csapna le Szalai Attilára!

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy a Manchester City legyőzi a Manchester Unitedet a Community Shield rendes játékidejében, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a német elsőosztályban szereplő TSG Hoffenheim a jövőben nem számít Szalai Attila szolgálataira, így átadólistára rakta a negyvenhatszoros magyar válogatott játékost.

Spanyol sajtóértesülések szerint már az első kérő is megvan, ugyanis Fernando Serrano információi szerint a hétszeres UEFA-kupa/Európa Liga-győztes Sevilla szívesen látná soraiban a 26 éves magyar védőt.

Nem lesz egyszerű az átigazolás

A hírek szerint a Sevilla pénzügyi gondokkal küzd, ezért előbb el kell adnia több, magasabb bérű játékosát is, hogy beleférjen a La Liga szigorú fizetési sapkájába – a klub csak azután tud új játékosokat igazolni, vagyis ha az andalúz gárda komolyan is gondolja Szalai átigazolását, arra még mindenképpen várni kell majd.

Szalai Attila elmúlt egy éve nem sikerült jól Németországban

A magyar válogatott hátvédje nem tudta megvetni a lábát a Hoffenheim kezdőcsapatában, sőt a bő keretében sem. A hátvéd tavaly nyáron 12,3 millió euróért igazolt a Fenerbahcétól Hoffenheimbe, de nem tudott magának állandó játéklehetőséget kiharcolni, öt tétmérkőzésen – négy Bundesliga- és egy Német Kupa-találkozón – mindössze 333 játékpercet gyűjtött.

A Hoffenheim januárban kölcsönadta őt a – Sallai Rolandot is foglalkoztató – Freiburgnak, azonban itt is összesen csak 101 percet töltött a pályán tavasszal, az idény utolsó hazai mérkőzésén el is köszöntek tőle.

A TSG annak ellenére nem bízik a magyar válogatott hátvédben, hogy Ozan Kabak térdszalagja elszakadt, így hosszú hónapokra kidőlt. A Hoffenheim már az új belső védőt is kinézte magának, a 22 esztendős Etienne Youté Kinkoue érkezhet a Le Havrétól a hátsó sor megerősítésére.