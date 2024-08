Döntöttek Szalai Attila sorsáról a Hoffenheimnél

Tiszavirág életű lehet a klub és magyar védő kapcsolata.

Végleg megválna Szalai Attilától a TSG Hoffenheim - írta meg a német Kicker.

A magyar válogatott hátvédje nem tudta megvetni a lábát a Hoffenheim kezdőcsapatában, sőt a bő keretében sem. A hátvéd tavaly nyáron 12.3 millió euróért igazolt a Fenerbahcétól Hoffenheimbe, de nem tudott magának állandó játéklehetőséget kiharcolni, öt tétmérkőzésen – négy Bundesliga- és egy Német Kupa-találkozón – mindössze 333 játékpercet gyűjtött.

A Hoffenheim januárban kölcsönadta őt a – Sallai Rolandot is foglalkoztató – Freiburgnak, azonban itt is összesen csak 101 percet töltött a pályán tavasszal, az idény utolsó hazai mérkőzésén el is köszöntek tőle.

Amint azt mi is megírtuk a Fenerbahce is érdeklődött a 26 éves belső védő esetleges visszaigazolásáról, azonban gazdasági okok miatt az üzlettől végül elzárkóztak. Július közepén már szaúdi ajánlatokról is hallani lehetett, azonban eddig annyi biztos - a Kicker információi szerint, - hogy a Hoffenheim meg akar válni Szalaitól még ezen a nyáron. A német lap cikkében kiemelik, hogy az utóbbi időben igen rosszul nyúltak új igazolásokhoz a klubnál, hiszen Szalaival, valamint Stanley Nsokival fejenként 12-12 milliót "buktak".

A klub annak ellenére nem bízik a 43-szoros magyar válogatott védőben, hogy Ozan Kabak térdszalagja elszakadt, így hosszú hónapokra kidőlt. A Hoffenheim már az új belső védőt is kinézte magának, a 22 esztendős Etienne Youté Kinkoue érkezhet a Le Havrétól a hátsó sor megerősítésére.