Szenzáció! 50 ezer ember gyűlt össze egy Ifjúsági Liga-mérkőzésen

Új szakaszba lépett az U19-es korosztály számára kiírt Bajnokok Ligája, avagy az Ifjúsági Liga: az egyenes kieséses szakaszban egyesültek a főtábláról és a bajnoki ágról érkező csapatok útjai.

Így találkozott egymással az 1. FC Köln és az Inter, méghozzá nem mindennapi körülmények között: összesen ötvenezer hazai szimpatizáns látogatott ki a Kölnben rendezett odavágóra.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az összecsapást a felnőttcsapat otthonában, a RheinEnergieStadionban rendezték, amely meg is telt. Ez a döntés pedig meghozta a gyümölcsét, hiszen a kölniek rekordot döntöttek: soha ennyien nem voltak jelen egy Ifjúsági Liga-mérkőzésen, a korábbi első helyezést az Inter-Trabzonspor találkozó tartotta 40,368-as nézőszámmal.

Hiába volt azonban túlerőben a német gárda a lelátón, a pályán nem sikerült eltüntetnie a két csapat közti különbséget, és a Nerazzurri végül 3-1-re megnyerte az odavágót.

Arról a GOAL is beszámolt korábban, hogy a Köln A-csapata jelenleg ugyan bukdácsol a Bundesligában, de egy időre megtartotta a legnagyobb tehetségét.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.