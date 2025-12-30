Said El Mala Koln 10292025(C)Getty Images
Bózsik Tamás

Eldőlt, hogy távozik-e a Köln csodagyereke

Hiába hívta fel magára a figyelmet, egyelőre marad a piros-fehéreknél - állítja az ügynöke.

Said El Mala valósággal berobbant a Bundesliga idei szezonjában, így minden bizonnyal nem marad sokáig a Köln játékosa. Az viszont biztos, hogy egyelőre marad az 1. FC Kölnnél, amelyhez nyáron tért vissza a német harmadosztályú Viktoria Kölnben töltött kölcsönjátékából. 

Mindez azért is jelentős fejlemény, mert korábban a Bayern Münchennel, a Paris Saint-Germainnel, a Barcelonával, a Manchester Cityvel és a Manchester Uniteddal is szóba hozták a német tehetséget. A Köln sportigazgatója, Thomas Kessler pedig arról beszélt, hogy a klub elengedné. 

"Jelenleg nincs napirenden az eligazolása - nyilatkozta El Mala ügynöke a játékosáról a Bildnek. - Teljesen otthon érzi magát Kölnben. Jelenleg csak azon dolgozik, hogy az elmúlt hetek rossz formája után kilábaljon a csapat a gödörből az új évben."

Erre szükség is lesz, hiszen az együttes a jó szezonkezdet után az elmúlt hat bajnoki mérkőzésén egyszer sem hagyta el győztesen a játékteret, összesen négy vereséget és két döntetlent számlálva. 

Ugyanakkor ez nem volt különösebb hatással El Mala teljesítményére: a 19 éves támadó még ebben a sikertelen időszakban is két góllal és egy gólpasszal segítette a csapatát. 

Barátságos klub mérközések 1
FC Köln crest
FC Köln
KOE
Lugano crest
Lugano
LUG

Az idény egészé tekintve 16 bajnoki találkozón már hat alkalommal mattolta az ellenfelek kapusait, emellett pedig jegyzett három gólpasszt. 

Nem csoda tehát, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitány beválogatta a német nemzeti csapat novemberi keretébe, igaz, végül nem kapott lehetőséget. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0