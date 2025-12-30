Eldőlt, hogy távozik-e a Köln csodagyereke

Said El Mala valósággal berobbant a Bundesliga idei szezonjában, így minden bizonnyal nem marad sokáig a Köln játékosa. Az viszont biztos, hogy egyelőre marad az 1. FC Kölnnél, amelyhez nyáron tért vissza a német harmadosztályú Viktoria Kölnben töltött kölcsönjátékából.

Mindez azért is jelentős fejlemény, mert korábban a Bayern Münchennel, a Paris Saint-Germainnel, a Barcelonával, a Manchester Cityvel és a Manchester Uniteddal is szóba hozták a német tehetséget. A Köln sportigazgatója, Thomas Kessler pedig arról beszélt, hogy a klub elengedné.

"Jelenleg nincs napirenden az eligazolása - nyilatkozta El Mala ügynöke a játékosáról a Bildnek. - Teljesen otthon érzi magát Kölnben. Jelenleg csak azon dolgozik, hogy az elmúlt hetek rossz formája után kilábaljon a csapat a gödörből az új évben."

Erre szükség is lesz, hiszen az együttes a jó szezonkezdet után az elmúlt hat bajnoki mérkőzésén egyszer sem hagyta el győztesen a játékteret, összesen négy vereséget és két döntetlent számlálva.

Ugyanakkor ez nem volt különösebb hatással El Mala teljesítményére: a 19 éves támadó még ebben a sikertelen időszakban is két góllal és egy gólpasszal segítette a csapatát.

Az idény egészé tekintve 16 bajnoki találkozón már hat alkalommal mattolta az ellenfelek kapusait, emellett pedig jegyzett három gólpasszt.

Nem csoda tehát, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitány beválogatta a német nemzeti csapat novemberi keretébe, igaz, végül nem kapott lehetőséget.

