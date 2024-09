Szenvedett az Mbappé nélküli PSG, de bedarálta a Gironát

Paris Saint-Germain vs Girona

Pedig közel volt a spanyol csoda.

Fogadj 20-szoros szorzóval az Arsenal góljára az Atalanta elleni BL-mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A PSG 1–0-ra legyőzte a Gironát hazai pályán a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában.

A cikk lejjebb folytatódik

A PSG a BL-ben teljesen újonc Girona ellen kezdte meg sokadik szezonját, hogy végre bezsebelje a hőn áhított trófeát.



A franciák nagy lendülettel kezdték a mérkőzést, a 13. percben Marco Asensio tálalt Warren Zaire-Emery elé, aki keveset tévedett. A félidő hátralévő részét is a hazaiak uralták, de nem igazán találtak fogást a védekezésre koncentráló spanyol ellenfél ellen. A félidőben 6-0 volt a kapuralövések száma, de az xG csak 0,3 volt a párizsiaknál is.



A második félidő elején Ousmane Dembelé dolgozott ki két nagy helyzetet is magának, de sem az 55. percben, sem a 62-ben nem sikerült neki megszerezni a vezetést. Luís Enrique folyamatos cserékkel próbálta megtörni a Gironát, amely a támadással továbbra sem foglalkozott sokat. A hajrában Achraf Hakimi lábában kétszer, Dembelé lábában egyszer maradt benne a gól, már-már úgy tűnt, hogy a piros-fehérek kihúzzák a mérkőzést. A 90. percben aztán Nuno Mendes húzott el a szélen gyengécske beadását Paulo Gazzaniga egész egyszerűen bevédte, ezzel eldöntve az összecsapás sorsát.