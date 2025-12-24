Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, helyi sajtóértesülések szerint a török bajnokság 14. helyezettje, a Kasimpasa nem számít tovább Szalai Attilára, hiába vették őt kölcsön erre a szezonra a német Hoffenheimtől. Ezt a hírt azonban a játékos ügynöke a Blikknek cáfolta: “Ez egy újabb komolytalan hír. Olyannyira, hogy az illetékes újságíróval már beszéltem is, és elnézést kért. Szalai folyamatos játéklehetőséget kap és ebből fakadóan egyre magabiztosabban játszik. Pontosan ezért döntöttünk a nyáron a Kasimpasa mellett.”

A csakfoci.hu viszont most arról ír török sajtóinformációkra hivatkozva, hogy mégis klubot válthat a válogatott hátvéd - méghozzá országon belül. A török Szuperliga kieső, 16. helyén álló Kayserispor szeretné megerősíteni a védelmét, és Szalai Attilát nézték ki belső védő posztra. A portál kiemeli, a kiesés ellen menekülő csapat azért szeretné elsősorban Szalait a csapatban tudni, mert jól ismeri a török futballt, hiszen 2020 és 2023 között a Fenerbahce csapatában már játszott, és Bundesliga tapasztalattal is rendelkezik még Hoffenheim és Freiburg játékosként.

A cikkben hivatkozott török dezinpostasi.com szerint Szalai Attila ügynöke már Isztambulban van, és bármikor érkezhet a hivatalos bejelentés a klubváltásról. Kiemelik, nem lenne egyszerű nyélbe ütni a transzfert, hiszen magas a magyar játékos fizetése, és elméletben az idegenlégiós kerete is megtelt a Kayserispornak.

Szalai Atilla ebben az idényben 15 mérkőzésen lépett pályára a Kasimpasa színeiben, ezeken egy gólpassz a mérlege, legutóbb a listavezető Galatasaray ellen játszott, és 3-0-s vereséget szenvedett csapatával.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.