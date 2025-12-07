Videó: Szoboszlai Dominik az újabb liverpooli kudarc után tiszta vizet öntött a pohárba

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 3-3-s döntetlent játszott a Leeds United otthonában a Premier League 15. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A Liverpool harmadik gólját Szoboszlai Dominik szerezte. A 25 éves magyar középpályás a mérkőzés után arról beszélt, hogyan tudnának kimászni a gödörből:

– Hagytuk, hogy visszajöjjenek 2–0 után, aztán 2–2 lett. Utána jól reagáltunk, de megint kaptunk egy gólt, így 3–3 lett. Nem könnyű, amikor ilyen hosszú ideje nem nyersz. Ennél a klubnál ehhez nem vagyunk hozzászokva. Egyféleképpen tudunk ebből kimászni, együtt – hangsúlyozta a BBC-nek a Liverpool magyar középpályása.

Szoboszlai a BBC után a Sky Sportsnak is interjút adott, ahol azt is elárulta, hol ronthatták el:

– Nem tudom, mi történt 2–0 után. Azt hiszem, elhittük, hogy a meccs már megvan, pedig a mérkőzés elején is beszéltük, hogy ez pont az a fajta meccs, ahol sosem szabad alábecsülni az ellenfelet. Talán a tizenegyesük után lendületbe jöttek. Mi visszajöttünk, ami jó reakció volt, de pontrúgásból gólt kapni újra… ez a lehető legrosszabb – húzta alá Szoboszlai, aki szerint az önbizalmukkal is gond lehet.

– Nem tudom, lehet, hogy igazad van, de 2–2 után megmutattuk a mentalitásunkat és hogy tudunk reagálni. Tudtuk, hogy hibát követtünk el azzal, hogy hagytuk őket visszajönni. Ami az öltözőben történik, az ott is marad, az nem tartozik a nyilvánosságra. Nekünk kell kezelni, nekünk kell megoldásokat találni – hangsúlyozta.

– Mindig van új lehetőség: kedden vagy hétvégén, de vannak olyan pillanatok, amikor magadba kell nézned. Haza kell menned, és feltenni a kérdést: mindent megtettem, amit lehetett? Ha a válasz igen, akkor folytatni kell, és vissza fog jönni a lendület – emelte ki Szoboszlai, akit arról is kérdeztek, hogy ez lenne-e a tavalyi bajnokcsapat.

– Jó kérdés. Erről nehéz beszélni. Tavaly bajnokok lettünk, most meg már azt sem tudom, hányadikak vagyunk. Minden csapat jól teljesít. Mindenki szeretne nyerni a bajnok ellen, és ezt tudtuk a szezon előtt is. Megoldásokat kell találnunk, reagálnunk kell, és mindenkinek felelősséget kell vállalnia. Nem csak az idősebbeknek, vagy azoknak, akik régóta itt vannak. Mindannyiunknak ki kell mennünk a pályára, és megmutatni, hogy készek vagyunk harcolni ezért a címerért – zárta gondolatait a Liverpool nyolcasa.

Szoboszlai Dominik gólja 1.52-től:

Forrás: Origo

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.