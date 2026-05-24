Egy korszak vége: Szalah és Robertson könnyek között búcsúzott az Anfieldtől

A Klopp-korszak utolsó bástyáinak távozása

Salah és Robertson mindketten 2017 nyarán érkeztek Liverpoolba. Kulcsszereplői voltak annak az aranygenerációnak, amely Jürgen Klopp irányításával mindent megnyert: Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot, és 2020-ban megtörte a klub 30 éves átkát azzal, hogy behúzta a Premier League-trófeát. Sőt, az előző szezonban Arne Slot első évében is felértek a csúcsra.

A meccs első 15 percében a szurkolók megállás nélkül a két távozó ikon nevét skandálták. Bár a csapat mindent megtett azért, hogy Szalah-t góllal búcsúztassa – és a csatár egy szabadrúgásból a kapufát is eltalálta –, a győzelem végül elmaradt. A lefújás pillanatában ez már senkit sem érdekelt: a pályán a játékosok sorfalat álltak a két klasszisnak miközben ők a könnyeikkel küzdöttek.

Az egyiptomi király

Mohamed Szalah 2017-ben érkezett a Mersey partjára a Roma csapatától. Az egyiptomi támadó az első szezonjában számtalan rekordot megdöntött és rögtön a Klopp éra egyik legmeghatározóbb játékosává vált. Négyszer lett gólkirály, kétszer a Premier League szezon játékosa, kétszer az év afrikai labdarugója, illetve 2018-ban a Puskás-díjat is elnyerte. A sztár utolsó szezonja nem úgy alakult, ahogy elképzelte, azonban összességében így is lenyűgöző karriert futott. 442 meccsen 257 gólt, illetve 120 gólpasszt szerzett az egyiptomi sztár a vörösök színeiben.

Szalah így nyilatkozott a meccs után:

„Rengeteget sírtam. Többet, mint egész életemben. Nagyon nehéz elhagyni egy ilyen helyet. Nem vagyok egy túlzottan érzelmes típus… de ez most nagyon megérintett… megcsináltuk, és visszajuttattuk a klubot oda, ahová való.”

A fáradhatatlan skót

Robertson, aki 373 alkalommal húzhatta magára a vörösök mezét, szerződése lejártával int búcsút. A skót válogatott kapitánya korábban így fogalmazott:

„Könnyű volt beleszeretni a Liverpoolba, és szerencsés vagyok, hogy a Liverpool is belém szeretett. A szívemet-lelkemet kitettem a pályára kilenc éven át, nincsenek bennem megbánások.”

Robertson az elképesztő munkamennyiségével gyorsan közönségkedvencé vált Liverpoolban, és nem kérdés hogy az elmúlt évtized egyik legjobb balhátvédjévé nőtte ki magát Klopp irányítása alatt.

Egy új kezdet kapujában

A megszerzett egy ponttal a Liverpool bebiztosította a Bajnokok Ligája-indulást a következő szezonra. Bár a szurkolók örülnek a nemzetközi elitbe való visszatérésnek, a nyár hatalmas űrt hagy maga után: Arne Slotnak és a klub vezetésének egy Szalah és Robertson nélküli, teljesen új korszakot kell felépítenie.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.