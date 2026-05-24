Csendes első félidő

Az első játékrész nem hozott sok lehetőséget egyik csapat számára sem - a Brentford mindössze egyszer találta el Alisson Becker kapuját: egy hatalmas bravúrral, lábbal hárította a brazil hálóőr Kevin Schade közeli lövését. A Liverpool legnagyobb helyzete egy Mohamed Szalah szabadrúgásból jött. Az egyiptomi szélső egy csodás szabadrúgás góllal koronázhatta volna meg a Liverpool-i karrierjét, azonban csak a kapufát csattintotta a lövése.

A vörösök uralták az első félidőt, viszont Caoimhín Kelleher kapuját nem sikerült bevenni.

Második félidő

A második játékrész is viszonylag lassan kezdődött, a játékkép nem változott, továbbra is a Liverpool uralta a mérkőzést, ám az 58. percben megtört a gólcsend: a hatalmas kedvvel játszó Szalah csodás gólpasszt osztott ki Curtis Jonesnak, akinek csak bele kellett tennie a lábát Szalah labdájába, hogy gólra váltsa a helyzetet.A 64. játékperc váratlan fordulatot hozott: Kevin Schade a második helyzetét már ki tudta használni, és egy tűpontos fejessel megszerezte a Brentford egyenlítő gólját. A 74. percben Mohamed Szalah a könnyeivel küzdve, tapsvihar közepette elhagyta a játékteret és ezzel lezárta a 8 éves Liverpool-i karrierjét. 442 meccsen 257 gólt, illetve 120 gólpasszt szerzett az egyiptomi sztár a vörösök színeiben.A 83. játékpercben Andy Robertsont Kerkez Milos helyettesítette, ezzel a skót Liverpool-i pályafutása is véget ért. Az egyenlítő találatot követően kevés helyzetet hozott az utolsó szűk fél óra. Florian Wirtznek volt egy nagyobb lehetősége a hosszabbításban egy kiváló Szoboszlai passzt követően, majd a 100. percben Dango Ouattara szerezhette volna meg a Brentford győztes gólját, azonban a kapu fölé bólintott a támadó. A Liverpool ezzel az eredménnyel 60 ponttal az ötödik helyen végezte a szezont, ezzel kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába, a Brentford pedig gólkülönbséggel csúszott le a Konferencia Liga helyezésről, a kilencedik helyen végezte a szezont.

