Ezt nem teszi ki az ablakba Szalah: A korábbi angol szövetségi kapitány szerint úgy viselkedik, mint egy óriáscsecsemő

Mohamed Szalah formáját bírálta Sam Allardyce, a korábbi angol válogatott szövetségi kapitány, aki szerint a Liverpool klasszisa „úgy viselkedik, mint egy óriáscsecsemő” a gólszegény periódusban.

A 33 éves csatár az idényben nehezen találta a kaput: az utolsó 14 mérkőzésén mindössze két gólt szerzett, a Premier League-ben pedig november 1. óta nem talált be. A korábbi angol szövetségi kapitány, Sam Allardyce, aki hosszú éveket töltött a Premier League-ben, a No Tippy Tappy Football podcastban arról beszélt, milyen hozzáállást vár el egy Liverpool-legendától:

„Szalah-nak vállalnia kell a felelősséget, összeszednie magát, és újra gólt kell szereznie. Ne az edzőt hibáztassa, ha ő maga nem talál be, és emiatt lecserélik. Nem lehet csalódott amiatt, hogy lecserélik, amikor nem termel gólhelyzetet vagy gólt. Úgy tűnik, mentális blokkról van szó, mert ez már nem csak egy rövid időszak, hanem az egész szezon. Ez aggasztó a Liverpoolnak és neki is. Nem a pályán vagy a sajtó felé kell jeleznie a frusztrációt, hanem menjen az edzőhöz és beszélje meg. Nem kifelé kell hisztizni – úgy viselkedik, mint egy óriáscsecsemő.”

Fiatal tehetség a padon

A Liverpoolnál felmerült, hogy a 17 éves Rio Ngumoha több játékpercet kapjon. A fiatal támadó remek teljesítményt nyújtott a Nottingham Forest elleni meccsen, míg Szalah és Cody Gakpo gyengébben játszottak.

„Ngumoha könnyebben építheti a magabiztosságát, ha a meccs végén áll be, amikor több a tér. A kezdők, akik gyengén teljesítenek, így érzékelhetik, hogy fel kell gyorsulniuk, különben elveszíthetik a helyüket.”

Liverpool legenda Jamie Carragher is kiemelte a fiatal lehetőségeit:

„Ngumoha 15 perc alatt többet tett, mint Szalah és Gakpo előtte. Megváltoztatta a játékot, és kezdőként kellene szerepelnie.”

