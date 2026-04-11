Deeney a The Sun című brit lap online kiadásában megtalálható cikkében azt írja, hogy a klasszis státusz nem csupán gólokban és egyéni teljesítményben mérhető. Úgy véli, a valódi legendák ismérve a vezetői attitűd, a felelősségvállalás és az önzetlenség – ezekből pedig szerinte hiány mutatkozik Szalah játékában. Kritikájának egyik központi eleme, hogy a támadó „túl gyakran játszik önmagáért”, különösen akkor, amikor a csapat nehéz időszakot él meg.

A korábbi csatár ezzel szemben pozitív példaként említette Virgil van Dijk hozzáállását, aki szerinte vereségek után is vállalja a nyilvánosságot, és igyekszik stabilitást sugározni. Deeney úgy látja, a különbség a pályán kívüli viselkedésben mutatkozik meg igazán.

A kritika hátterében több, az elmúlt időszakban napvilágot látott konfliktus is áll. Deeney felidézte a Jürgen Klopp idején tapasztalt nézeteltéréseket, a közösségi médiában megjelent, majd törölt bejegyzéseket, valamint a jelenlegi vezetőedző, Arne Slot irányába megfogalmazott kritikákat is. Véleménye szerint ezek az esetek azt erősítik, hogy Szalah hajlamos „drámát generálni”, különösen akkor, ha a csapat teljesítménye elmarad a várttól.

A felvetés ugyanakkor korántsem egyoldalú. Szalah statisztikái és a Liverpoolnál elért sikerei alapján sokan továbbra is klublegendaként tekintenek rá. Korábban maga Klopp is úgy nyilatkozott, hogy az egyiptomi támadó a klub történetének egyik legnagyobb játékosa.

Szalah már biztosan távozik a Liverpooltól az idény végén. Hogy hol folytatja, az éppoly talányos, mint a címben megfogalmazott kérdés. A klublegenda kifejezés alighanem akkor dől majd el, ha a Liverpool és Szalah közös története véget ér.

