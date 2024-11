Szakály Péter elárulta, hány játékost igazol a télen az Újpest!

A lila-fehérek vezető játékosmegfigyelője az is elmondta, mikor jelentik be az érkezőket!

Szakály Péter, az Újpest vezető játékosmegfigyelője adott interjút az m4sport.hu-nak, amelyben többek között arról is beszélt, hogyan keresték meg őt a vezetők, mik voltak a nehézségek az első hónapokban, hogyan történik a játékosok leigazolása, s mik a rövid és a hosszabb távú célok a klubnál.

A játékospályafutását a IV. kerületben befejező szakember építőipari példával élve úgy fogalmazott, hogy a nyár elején egy üres telket kaptak, innen kellett elkezdeni az építkezést.

"Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz az első munka a futball-karrierem után" - fogalmazott Szakály, aki elárulta, Benczédi Balázs és Kovács Zoltán kereste meg őt, utóbbi ismerte az ambícióit, tudta, hogy sportvezetői vonalon szeretne elindulni.

Az egykori 7-szeres válogatott középpályás szerint későn kellett nekikezdeni a keret kialakításának.

"Már a január is nagyon késő lett volna. Egy kész rendszerrel is nagyon késő lett volna, nemhogy egy nem létezővel. Jobb lett volna, ha hamarabb megtörténik az átvétel, ebből a szempontból nagyon feszített volt az a három hónap, ami a nyári átigazolási szezonra szűkült" - mondta Szakály, némi kulisszatitkot is elárulva.

"Az első időszakban főleg ajánlás révén keresgéltünk, ami azt jelentette, hogy ránk szakadt több száz név. Még nem volt saját rendszerünk, elkezdtük csinálni, de még nem tudtuk a gyakorlatban olyan hatékonyan használni, hogy saját szűréseket tudjunk végezni. Mostanra a rendszerünk olyan 80%-os és elkezdtünk saját szűrést is alkalmazni" - mutatott rá a játékosmegfigyelő, akinek Kovács Zoltán szavaival élve a csapatával együtt nem az a feladata, hogy a lelátón tapsoljanak.

Szakály Péter szerint a téli átigazolási szezon annyival lesz könnyebb, hogy nem kell új csapatot építeniük.

"Nem kell 11 pozíciót vizsgálni és azon belül több profilt, hanem 2-3 célzott pozíciót néztünk és azon belül adott játékosprofilokat kerestünk. Azt mondhatom, eljutottunk oda, hogy a januári nyitáskor már kész nevekkel tudunk szolgálni" - nyilatkozta a 38 esztendős egykori középpályás, hozzátéve, a mostani generációnak nem annyira vonzó az Újpest.

"Nekünk is feladat, hogy újra vonzóvá tegyük a klubot. Ezért is akartunk olyan húzóneveket szerződtetni, akiknek a megszerzése eloszlatja a bizonytalanságot. Ez is egy jó üzenet, hogy itt elkezdődött valami" - mondta, kiemelve Bese Barnabás, Horváth Krisztofer és Fiola Attila nevét is. Utóbbira kitérve elárulta, már ez Eb előtt is szerették volna leigazolni.

"Úgy gondolom, hogy akkor még ő is kételkedett ebben az Újpestben meg magában a projektben. Attila egy régi típusú ember, aki mindent megtesz a győzelemért. Jó karakter, az öltözőn belül vezér, számíthatnak rá az idősek, a fiatalok, a külföldiek, tőle mindenképpen többet kaptam, ugyanakkor tudtam, hogy ez benne van" - fogalmazott Szakály, aki a bajnoki cím ünneplését egyelőre távoli célnak tartja, még nem látja a realitását.

"Amikor stabilan vetélytársai, legnagyobb kihívói tudunk lenni a Ferencvárosnak - aki évekkel, de talán egy évtizeddel is csapatépítés és minden téren előttünk jár - akkor elégedett leszek. Ez azt jelenti, hogy van 25 minőségi játékosunk, s meg tudjunk magunkat mérettetni a nemzetközi kupákban. Ehhez elengedhetetlen minden évben a bajnokság első három helyét megcélozni vagy a kupát elhódítani" - mondta.