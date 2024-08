Szabadtéri kiállítás nyílt az Újpest legendás csatára születésének 100. évfordulója alkalmából

Megtudhatjuk többek között, hogy futballkarrierje mellett Szusza a színészettel is megpróbálkozott.

Tavaly decemberben ünnepelte volna 100. születésnapját az Újpest legnagyobb legendája, a stadion névadója, Szusza Ferenc. A kerek évforduló alkalmából augusztus 30-tól szabadtéri ponyvakiállítással emlékeznek a kerület főterén a négyszeres magyar bajnok labdarúgóra - olvasható az ujpestmedia.hu-n.

A Laszip Gábor sporttörténész által összeállított kiállítás hét tablója a legendás csatár egész életét és pályafutását végigkíséri, a gyerekkortól a kamaszkori újpesti debütáláson keresztül a játékosként, majd edzőként elért sikerekig. Megtudhatjuk többek között, hogy futballkarrierje mellett Szusza a színészettel is megpróbálkozott, a Civil a pályán című filmben az egyik főszerepet alakította, a Mese a 12 találatról című vígjátékban pedig egy apró „cameo-szerepben” látható. Kiderül az is, hogy „dózsás” pályafutása közben Szusza kölcsönjátékosként a Ferencváros és a Honvéd színeiben is pályára lépett egy-egy külföldi túrán.

A kiállítás képanyaga részben Szusza Ferenc saját hagyatékából származik, de az UTE archívuma és az Újpest FC is komoly segítséget nyújtott a képek felkutatásában és összeállításában - áll a közleményben.