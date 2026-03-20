Nyolc körrel a vége előtt még mindig élen áll a svájci Szuperligában az újonc FC Thun csapata, amelynek ráadásul tetemes az előnye. 16 ponttal gyűjtött többet, mint a második, Csoboth Kevint is foglakoztató St. Gallen.

Angol kiadásunk arról ír, hogy a piros-fehérek ötévnyi másodosztályú szereplés után harcolták ki az élvonalba jutást a tavalyi szezonban. Ennek megfelelően a második legkisebb értékkel bíró kerettel vágtak neki a svájci Szuperliga küzdelmeinek.

Ez azonban nem állította meg a klubot abban, hogy megírja a saját tündérmeséjét: december közepe óta nem kapott ki, azaz 13 összecsapás óta veretlen, és úton van története első bajnoki címe felé.

A svájci első osztály alapszakaszából még három forduló van hátra. Ezt követően az első hat csapat a felsőházi rájátszásban folytatja, ahol további öt fordulót rendeznek.

A 45 ezer lakost számláló Thun városa nemcsak a bajnoki tabella miatt, hanem szó szerint is a svájci futball központja lett. A Svájci Labdarúgó-szövetség még tavaly nyáron döntött arról, hogy Thunban építi majd fel a szövetség új főhadiszállásaként szolgáló Svájci Futball Otthonát.

A St. Gallenbe télen, kölcsönből visszatérő Csoboth eddig egyszer sem volt a meccskeret tagja a tavaszi szezonban. Mindenesetre együttese már biztosan ott lesz a rájátszásban.

