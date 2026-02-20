Sűrű nap Zalaegerszegen: Egy 20 éves védő leigazolását is bejelentette a csapat

Újabb labdarúgóval erősödött a ZTE a téli átigazolási időszakban: Diogo Silva személyében egy bal lábas belső védőt szerződtetett a zalai klub.

Diogo Antônio Rodrigues da Silva 2005. október 6-án született a brazíliai Paulista városában. Utánpótlásévei során több klubban is megfordult: játszott a Retrô FC, a Red Bull Bragantino és a Vera Cruz FC csapataiban, mielőtt szerződtette Brazília egyik meghatározó egyesülete, a SE Palmeiras.

A legtöbb lehetőséget a Palmeiras U20-as együttesében kapta, ahol meghatározó szereplővé vált. Pályafutása eddigi egyik legnagyobb sikere, hogy 2025-ben pályára lépett a Brasileiro U20 bajnoki döntőjének visszavágóján, amelyet követően csapata elhódította a bajnoki címet.

Ugyanebben az esztendőben az U20-as Copa Libertadores-sorozatban is egészen a döntőig jutott a Palmeiras. Silva mind az öt mérkőzést végigjátszotta, sőt a 2025-ös kiírásban ő szerezte csapata első gólját is. A fináléban végül tizenegyespárbaj döntött, amelyben Nuno Campos korábbi csapata, a CR Flamengo U20 bizonyult jobbnak.

2026 januárjában az Esporte Clube Vitória együtteséhez igazolt, ahol négy mérkőzésen lépett pályára, mielőtt csatlakozott a Zalaegerszeghez.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.