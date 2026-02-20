Francia játékost igazolt a Zalaegerszeg

Több játékost is sikerült megszereznie a Zalaegerszegnek az átigazolási időszak hajrájában. Köztük egy fiatal, jobb lábas francia támadót, aki korábban a PSG kötelékében nevelkedett. Queyrell Tchicamboud immár a ZTE FC játékosa.

Teljes nevén Tryphose Aimé Queyrell Tchicamboud 2005-ben született Franciaországban, francia és kongói állampolgársággal rendelkezik. 2021-ben került fel a PSG akadémiájáról a klub U17-es korosztályába, ezzel egy időben pedig Franciaország U17-es válogatott keretébe is beválogatták.

2021 augusztus 18-án debütált egy Spanyolország elleni barátságos mérkőzésen, később pedig éppen Magyarország ellen szerezte meg első válogatott gólját. Érdekesség, hogy a 0–3-ra végződő találkozón Tchicamboud új csapattársa, Papp Csongor kezdőként szerepelt.

A PSG U19-es korosztályából Tchicamboud útja Koppenhágába vezetett, majd onnan egy évvel később Ausztriába igazolt. A LASK színeiben bemutatkozott az osztrák Bundesligában, a tavalyi szezont azonban már a harmadosztályban, a LASK amatőrcsapatánál töltötte, ahol 15 mérkőzésen 11 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, most pedig 2,5+1 éves szerződést írt alá.

