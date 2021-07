Stöger: „Ha elérnénk a BL-csoportkört és megnyernénk a bajnokságot, azzal elégedett lennék"

A Ferencváros frissen bemutatkozott trénere értékelt a győzelemmel zárult BL-nyitány után.

A Ferencváros tegnap 3–0-ra legyőzte a koszovói Prishtinát a Bajnokok Ligája-selejtezőjének első fordulójában, ezzel magabiztos előnnyel várja a keddi visszavágót. A mérkőzés utáni sajtótájékóztatón a Ferencváros tétmérkőzésen bemutatkozó vezetőedzője, Peter Stöger értékelt:

„Boldog vagyok ezzel a végeredménnyel. Tudtam jól, hogy nem számíthatunk könnyű mérkőzésre, tekintve az ellenfél technikai kvalitásait, gyorsaságát, tisztában voltunk azzal, hogy a Prishtina erős lehet kontrákban. Az első gól megszerzése nagyon fontos volt, utána több terület volt előttünk, amit ki is használtunk. Az első félidőben figyelnünk kellett az ellenfél kontráira, viszont szerettük volna birtokolni a labdát és kiszolgálni a szélsőinket, hogy ők beadásokkal tudják segíteni a csapatot. Ez a második játékrészben már jobban sikerült. Gyorsabb játékra törekedtünk, szerettük volna minél hamarabb átjátszani a labdát az egyik oldalról a másikra."

Stöger beszélt arról is, hogy mennyire van megelégedve a keret minőségével:

„Elégedett vagyok az adott kerettel. Nem vagyok az a típusú edző, aki mindig újabb játékosokat szeretne. Az a dolgom, hogy a klubbal együtt dolgozzak és együtt legyünk sikeresek. A felkészülés alatt nem volt könnyű dolgunk, hiszen néhány játékos megsérült, többen pedig a válogatottjukkal voltak, de szerintem sikerrel vettük az akadályokat."

Arra az újságírói kérdésre, hogy szeretné-e túlszárnyalni az elődjét, az osztrák tréner szerényen elmondta:

„Hasonló sikerekkel abszolút megelégszem. Követtem a Ferencváros tavalyi BL-szereplését, nagyon szép eredményeket ért el. Nyilván egy csapatnak az a célja, hogy folyamatosan javuljon, de ha az én irányításommal is elérnénk a BL-csoportkört és megnyernénk a bajnokságot, azzal elégedett lennék."

A zöld fehérek edzője beszélt a góllal debütáló Ryan Mmaee-ről is:

„Persze, ez fontos neki is, a csapatnak is. Jó felkészülése volt, és noha az edzőtábor után ő is egy kicsit elfáradt, az elmúlt napokban egyre frissebbnek tűnt, így vele is közöltem, hogy valószínűleg számítani fogok rá a Prishtina ellen. Nagyon jó a tizenhatoson belüli játékban, remek csatár, örülök az eredményességének."

Arra a kérdésre, hogy tervez-e tartalékolni a visszavágón a 3–0-ás előny tudatában Stöger egyértelmű választ adott:

„A visszavágó nem a megfelelő alkalom a kísérletezésre. Fontos mérkőzés vár ránk, fontos számunkra a továbbjutás, ezért a lehető legjobb csapattal fogunk felállni."

