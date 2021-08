Peter Stöger: „Büszke vagyok a csapatra!”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Ferencváros 3–2-re kikapott a Young Boys elleni budapesti mérkőzésen is. Nagy küzdelem folyt a pályán, ám a második félidőben jobb volt a svájci együttes. A fordulatos találozó Dibusz Dénes szerint olyan volt, mint egy hullámvasút.

„Nagyon kis dolgokon múlott, sok volt a fordulópont – mondta az M4Sportnak a lefújás után a kapus. – A második meccsen hatalmas lelkierőről tett tanúbizonyságot a csapat, hiszen korán gólt kaptunk, de tudtunk fordítani. A második félidőben a kapufáról kipattant a labda, aztán jött a kiállítás, majd megfogtam a tizenegyest, de sajnos igazi esélyünk már nem volt. Az első félidő emlékezetes teljesítmény volt, jó csapat ellen játszottunk jól, kevés hiányzott, de sajnos most meg kell elégednünk az Európa-ligával. Az a cél, hogy tavasszal is szerepeljünk, két évvel ezelőtt kevés hiányzott a továbbjutáshoz, most az a cél, hogy menjünk tovább a csoportból.”

A meccs egyik kulcsfigurája volt Ryan Mmaee, aki gólt szerzett és gólpasszt is adott.

„Sajnos nem volt elég az, hogy mindent megtettünk. Csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült bejutnunk a BL-csoportkörébe. Korán kaptunk egy gólt, de sikerült fordítanunk és ez megmutatta a csapat erejét és mentalitását. A fordulás után kaptunk még egy gólt és jött a kiállítás, amivel minden eldőlt. Jó csapatunk van és meglátjuk meddig jutunk a csoportban.”

Peter Stöger is a csapata tartását emelte ki.

„Nagyon nehéz elfogadni, hogy ez lett a vége. A lehető legrosszabbul indult a meccs, de a csapat tartása kiváló volt, a szurkolók támogatása hihetetlen volt. Talán túl könnyű gólokat kaptunk, de az ellenfélnek nagyon jó játékosai vannak. Nem volt könnyű meccs, büszke vagyok a csapatra, hogy így teljesített, nagyot harcolt. Sok erőt kivett az együttesből az első félidő. A Young Boys kicsit változtatott a támadásépítésben a második félidőre. Sajnos nem vagyunk a Bajnokok Ligájában, de nagy siker az, hogy az Európa-liga csoportkörébe kerültünk.”

