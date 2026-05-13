slavia sparta prag ausschreitungen
Horváth Róbert Gábor

Hihetetlen! 3-0-val a Sparta kapta meg a botrányba fulladt prágai derbit, mégsem bajnok a Slavia!

Rekordközeli büntetést szabott ki a cseh liga fegyelmi bizottsága a prágai derbin történt tömegjelenetek miatt. A Slavia Praha többmilliós pénzbírságot, zárt kapus mérkőzéseket és 3–0-s vereséget kapott, miután szurkolói berohantak a pályára a Sparta Praha elleni rangadó hajrájában.

Komoly következménye lett a hétvégi, botrányba fulladt prágai derbinek: a cseh liga fegyelmi bizottsága példátlanul súlyos szankciókkal sújtotta a Slavia Praha együttesét a Sparta Praha elleni rangadón történtek miatt, számolt be a fejleményekről a Körkép internetes oldala.

A döntés értelmében a Slavia tízmillió cseh koronás – hozzávetőleg 400 ezer eurós – pénzbírságot kapott, emellett négy hazai mérkőzését zárt kapuk mögött kell lejátszania, a félbeszakadt derbit pedig 3–0-val a Sparta javára írták jóvá. A Sparta szurkolóinak viselkedése miatt szintén büntetés született, a klubnak 600 ezer koronát kell fizetnie.

A balhé a mérkőzés hosszabbításában tört ki, amikor a Slavia 3–2-re vezetett, és már csak percekre volt a bajnoki cím megszerzésétől. Több száz hazai drukker rohant a pályára pirotechnikai eszközökkel, miközben a játékosok és a stábtagok az öltöző felé menekültek. A beszámolók szerint a Sparta kapusa, Jakub Surovcík is inzultus áldozata lett, de más vendégjátékosokat is megtámadtak.

A találkozót végül félbeszakították, a Sparta játékosai pedig biztonsági okokra hivatkozva nem tértek vissza a pályára. A Slavia elnöke, Jaroslav Tvrdík a történteket klubja egyik legnagyobb szégyenének nevezte, és nyilvánosan bocsánatot kért.

A most meghozott ítélet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb fegyelmi döntése a cseh futballban. A 3–0-s hivatalos vereség a bajnoki hajrára is jelentős hatással lehet: bár a Slavia jelenleg négy ponttal vezeti a tabellát, még három mérkőzés vár rá, míg a Sparta két találkozót játszik hátra. Így matematikailag továbbra is nyitott a bajnoki cím sorsa.

