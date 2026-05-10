Súlyos botrány árnyékolta be a cseh labdarúgó-bajnokság egyik legnagyobb rangadóját, a Slavia Praha és a Sparta Praha összecsapását. A Mirror beszámolója szerint a hazai szurkolók a hosszabbításban özönlötték el a pályát, ami miatt a találkozót végül félbe kellett szakítani. A befutás okai egyelőre ismeretlenek.

A Slavia 3–2-re vezetett az ősi rivális ellen, és már csak percekre volt attól, hogy bebiztosítsa bajnoki címét. A feszültség azonban elszabadult: több száz drukker futott a gyepre fáklyákkal a kezükben, miközben a játékosok és a stábtagok igyekeztek biztonságba jutni.

A beszámolók szerint a káosz során a Sparta Praha kapusa, Jakub Surovcík is tetlegesség áldozata lett. A játékos később közölte, hogy jogi lépéseket tervez az őt ért támadás miatt. A cseh rendőrség vizsgálatot indított, mivel több futballistát és stábtagot is megtámadhattak a pályára rohanó huligánok.

A mérkőzés játékvezetője előbb félbeszakította, majd végleg lefújta a találkozót. A Sparta játékosai rendőri biztosítás mellett hagyták el a stadiont, miközben a Slavia vezetősége nyilvánosan kért bocsánatot a történtekért. Jaroslav Tvrdík klubelnök a történteket „szégyennek” nevezte, és elismerte, hogy a klub komoly büntetésre számíthat.

A cseh szövetség fegyelmi bizottsága rendkívüli ülést hívott össze az ügyben. A sajtó szerint az sem kizárt, hogy a Slavia elveszíti a mérkőzést, ami a bajnoki versenyfutást is teljesen új helyzetbe hozhatja.

