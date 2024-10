Sir Alex Ferguson elárulta, a Tottenhamnek és az Arsenalnak is nemet mondott!

A többi már történelem.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Néhány nappal ezelőtt robbant a hír, miszerint a Manchester United megszüntette a Sir Alex Fergusonnal kötött megállapodását, amely a Vörös Ördögök nagy költségcsökkentési akciójának egyik eleme.

A cikk lejjebb folytatódik

A klub egykori legendás menedzsere 27 éven keresztül ült az MU kispadján, de most elárulta, más csapatok is keresték a Premier League-ből, mielőtt aláírt volna az Old Traffordra.

"Elutasítottam az Arsenalt, a Wolverhamptont és a Tottenhamet is. Az ok Dick Donald volt...(az Aberdeen akkori elnöke - a szerk.) Egy nap azt mondtam neki, talán itt az ideje, hogy távozzak. Azt felelte, ne mondjam ezt, mert nagyszerű helyen vagyok, s csak egy klubba menjek, a Manchester Unitedbe" - emlékezett vissza a most 82 esztendős Ferguson.

A többi már történelem. Sir Alex 13 Premier League-címet, két Bajnokok Ligáját és öt FA-kupát nyert az Old Traffordon eltöltött ideje alatt.