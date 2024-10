Manchesterben megtalálták a problémát: kirúgták Sir Alex Fergusont!

A megszorítások áldozata lett a 82 esztendős szakember, akivel a Vörös Ördögök a legszebb időszakjukat élték.

Egy személyes találkozón az Old Traffordon, az INEOS alapítója és vezérigazgatója, Sir Jim Ratcliffe közölte Sir Alex Fergusonnal, hogy a klub költségcsökkentésre törekszik, és nem hajlandó tovább fizetni az eddigi megállapodásokat.

A skót szakembert 26 év után (amely alatt 38 trófeát gyűjtött be), a 2013-as távozását követően, globális klubnagykövetként és klubigazgatóként tartották meg, és éves szinten igen nagy fizetést kapott.

Az egyetlen hivatalos leírás Ferguson klubnagyköveti munkájáról a klub 2014-es számláiban található. Tíz évvel ezelőtt a Manchester United arról számolt be, hogy a skót menedzser 2013. október 17-én írt alá egy megállapodást, amely szerint globális nagykövet lett, és 2,16 millió fontot (2,82 millió dollárt) kapott. Ez a megállapodás több mint egy évtizeden keresztül működött.

Ferguson a Manchester United futballtanácsának igazgatója maradt, amely már egy ideje inkább ceremoniális szerepet tölt be, azonban nem tagja a klub hivatalos igazgatótanácsának, amelybe a hat Glazer testvér tartozik, valamint az INEOS társtulajdonosa, John Reece, az INEOS Sport elnöke, Rob Nevin, továbbá két független igazgató, Robert Leitao és John Hooks.

Ratcliffe eltökélt szándéka volt, hogy a kiadásokat csökkentse az Old Traffordon, mióta februárban megszerezte a Manchester United 27,7%-os tulajdonrészét. Azóta Ratcliffe csapata júliusban értesítette a United alkalmazottait, hogy a klub 250 munkahelyet kíván megszüntetni. Emellett eltörölték a klub hitelkártyáit a vezető beosztású vezetők számára, megszüntették az ingyenes utazást a májusi FA Kupa döntőre a Manchester City ellen, valamint lemondták a United dolgozóinak szánt karácsonyi partit is.