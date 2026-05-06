Kaotikus befejezés

Drámai körülmények között ért véget az Arsenal - Atlético Madrid Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágója, a mérkőzés utolsó perceiben több stábtag is elvesztette a türelmét. A leginkább látványos jelenet az Atlético vezetőedzője, Diego Simeone és az Arsenal sportigazgatója, Andrea Berta között zajlott le:

Berta a játékvezetőnek igyekezett jelezni, hogy már letelt az öt perces hosszabbítás, és ideje lenne lefújni a meccset, ez pedig nem nyerte el az argentin tréner tetszését, aki először odaszólt, majd odébb is lökte a sportigazgatót. Könnyen lehet, hogy tovább is tarthatott volna a konfliktus, ha a stábtagok és biztonsági személyzet nem avatkoznak közbe.

Különösen érdekes a jelenet Berta karrierjének tükrében, a spanyol szakember hiszen 12 évig együtt dolgozott Simeonéval az Atlético Madridnál, ahol számos trófeát nyertek.

Forrás: Telegraph

