Orbán Levente

Lökdösődésig fajult Simeone és az Atlético volt sportigazgatója közti vita - videó

Az Arsenal kedd este 1-0-ra legyőzte az Atlético Madridot, ezzel bejutott a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe, a mérkőzés hangulata végig meglehetősen feszült volt, a lefújás előtti pillanatokban pedig el is szabadultak az indulatok. A pályán történő összeszólalkozások mellett a technikai zónában tettlegességig fajult Simeone és Andrea Berta konfliktusa.

Kaotikus befejezés

Drámai körülmények között ért véget az Arsenal - Atlético Madrid Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágója, a mérkőzés utolsó perceiben több stábtag is elvesztette a türelmét. A leginkább látványos jelenet az Atlético vezetőedzője, Diego Simeone és az Arsenal sportigazgatója, Andrea Berta között zajlott le:

Berta a játékvezetőnek igyekezett jelezni, hogy már letelt az öt perces hosszabbítás, és ideje lenne lefújni a meccset, ez pedig nem nyerte el az argentin tréner tetszését, aki először odaszólt, majd odébb is lökte a sportigazgatót. Könnyen lehet, hogy tovább is tarthatott volna a konfliktus, ha a stábtagok és biztonsági személyzet nem avatkoznak közbe.

Különösen érdekes a jelenet Berta karrierjének tükrében, a spanyol szakember hiszen 12 évig együtt dolgozott Simeonéval az Atlético Madridnál, ahol számos trófeát nyertek.

Forrás: Telegraph


